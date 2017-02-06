В Волгоград снова идут морозы

По информации Волгоградского ЦГМС, 6 февраля в городе вполне комфортная температура — 8 градусов, влажность воздуха 82% и слабый юго-западный ветер — 1,5 метра в секунду, порывы до пяти метров в секунду.

Уже во вторник, 7 февраля, термометр опуститься до −13…−15ºС днем и −18…−20ºС ночью. В середине недели мороз станет еще крепче: днем −15…−17ºС, ночью −23…−25ºС.

На следующей неделе в Волгограде прогнозируется комфортная зимняя температура: -7 днем и -15 ночью.