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11:48 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморские синоптики рассказали, чего ждать в ближайшие дни

Приморские синоптики сделали прогноз на ближайшие дни, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

По информации Примгидромета, два дня погоду в Приморье будет определять поле повышенного атмосферного давления. Осадки маловероятны, лишь в центральных районах края во вторник возможен небольшой снег. На побережье сохранится свежий ветер.

Фон очных температур будет в пределах от пятнадцати до двадцати градусов мороза, в горных районах до минус тридцати, на побережье — девять — четырнадцать мороза. Днем во вторник температура воздуха составит минус восемь — минус тринадцать, на юге — два — семь мороза. В среду на большей части края потеплеет до ноля — минус пяти.

В четверг, девятого февраля, по южной половине Японского моря будет смещаться циклон, его фронтальные разделы пройдут через Приморье. Местами возможен небольшой снег. При этом над краем установится холодная воздушная масса, и температура вновь понизится. Днем в четверг восемь — тринадцать мороза, на юге — минус три — восемь.

Во Владивостоке во вторник и среду ожидается погода без осадков. Фон ночных температур в пределах -одиннадцати- четырнадцати мороза, днем минус четыре — минус семь.

В четверг, девятого февраля, возможен слабый снег, ожидается сильный северный ветер. Температура воздуха ночью минус восемь — минус десять, днем шесть — восемь мороза.

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