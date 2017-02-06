В школах Сатки и Южноуральска возобновили занятия
В Сатке и Южноуральске (Челябинской области) в школах с сегодняшнего дня, 6 февраля, возобновлен учебный процесс.
В Сатке и Южноуральске (Челябинской области) в школах с сегодняшнего дня, 6 февраля, возобновлен учебный процесс.
Напомним, общий карантин по ГРИППу и ОРВИ был объявлен в Саткинском районе и Южноуральске с 23 января.
Решение об отмене карантина связано со снижением темпа заболеваемости среди детского населения, а среди учащихся — почти в два раза. Родителей призывают не отправлять детей в школу или детсад с признаками заболевания.
Как уже сообщало агентство, на сегодняшний день учебный процесс приостановлен в школах Озерска,