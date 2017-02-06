Фурам и детям в городе не место
Власти Челябинска намерены ввести новые запреты в период НМУ.
Власти Челябинска намерены ввести новые запреты в период НМУ.
В период НМУ, заявил 6 февраля на совещании челябинский мэр Евгений Тефтелев, власти намерены запретить прогулки воспитанников в детсадах, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Администрация города планирует также ограничить движение большегрузов, доставляющих товары в торговые сети, заменив фуры на малотоннажный транспорт.
Напомним, ранее в Челябинске возбуждено уголовное дело по факту загрязнения атмосферы.