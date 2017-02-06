Виновники ДТП с трамваями и троллейбусами выплатят почти три млн рублей
В прошлом году было зарегистрировано более 550 случаев простоя общественного электротранспорта
В прошлом году было зарегистрировано более 550 случаев простоя общественного электротранспорта
В 2016 году в Перми 86% ДТП с участием трамваев и троллейбусов произошли по вине водителей легкового транспорта. За это автомобилисты заплатят МУП «Пермгорэлектротранс» более 2,7 млн рублей, сообщает
Количество простоев
Между тем, за 2016 год трамвайные маршруты выполнили 504 851 рейс (96,4%), троллейбусные — 416 964 рейса (97,4%), по автобусному маршруту № 62 показатель составил 51 623 (97%) рейса.