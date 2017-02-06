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10:55 (мск), источник: Новости Перми

Виновники ДТП с трамваями и троллейбусами выплатят почти три млн рублей

В прошлом году было зарегистрировано более 550 случаев простоя общественного электротранспорта из-за ДТП с автомобилистами.

В 2016 году в Перми 86% ДТП с участием трамваев и троллейбусов произошли по вине водителей легкового транспорта. За это автомобилисты заплатят МУП «Пермгорэлектротранс» более 2,7 млн рублей, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Количество простоев из-за ДТП постороннего транспорта составило 554 случая.

Между тем, за 2016 год трамвайные маршруты выполнили 504 851 рейс (96,4%), троллейбусные — 416 964 рейса (97,4%), по автобусному маршруту № 62 показатель составил 51 623 (97%) рейса.

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