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13:49 (мск), источник: ИА Татар-информ

Подготовлен проект строительства лыжно-биатлонного комплекса в поселке Юдино

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В настоящее время уже готов проект по строительству лыжно-биатлонного комплекса на стадионе «Локомотив» в казанском поселке Юдино. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщила руководитель Комитета физкультуры и спорта исполкома города Светлана Вострикова.

Источник: ИА Татар-информ

На итоговом заседании коллегии Министерства по делам молодежи и спорту РТ с предложением реконструировать «Локомотив» и сделать из него центр лыжной подготовки Казани выступила президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал эту идею и дал поручение разработать предложения по строительству лыжно-биатлонного комплекса на территории стадиона.

«На сегодняшний день у нас совместно с Федерацией лыжных гонок и биатлона уже разработан проект, он полностью готов. В ближайшее время мы проведем совещание с Министерством по делам молодежи и спорту, чтобы подсчитать стоимость реализации проекта. После мы будем подавать этот проект Президенту. У нас все поручения Рустама Минниханова выполняются, поэтому мы очень рады тому, что это было озвучено вслух и зафиксировано в протоколе», — рассказала Вострикова.

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