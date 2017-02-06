Подготовлен проект строительства лыжно-биатлонного комплекса в поселке Юдино

На итоговом заседании коллегии Министерства по делам молодежи и спорту РТ с предложением реконструировать «Локомотив» и сделать из него центр лыжной подготовки Казани выступила президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал эту идею и дал поручение разработать предложения по строительству лыжно-биатлонного комплекса на территории стадиона.

«На сегодняшний день у нас совместно с Федерацией лыжных гонок и биатлона уже разработан проект, он полностью готов. В ближайшее время мы проведем совещание с Министерством по делам молодежи и спорту, чтобы подсчитать стоимость реализации проекта. После мы будем подавать этот проект Президенту. У нас все поручения Рустама Минниханова выполняются, поэтому мы очень рады тому, что это было озвучено вслух и зафиксировано в протоколе», — рассказала Вострикова.