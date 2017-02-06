Керченская переправа встала из-за тумана

«Работа Керченской паромной переправы приостановлена по причине недостаточной видимости. Туман», — констатировал оператор переправы.

Как рассказали РИА Новости (Крым) в дирекции, в настоящее время накопление транспорта в портах «Крым» и «Кавказ» незначительное.