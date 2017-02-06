Керченская переправа встала из-за тумана
КЕРЧЬ, 6 фев — РИА Новости (Крым). Работа Керченской паромной переправы приостановлена
КЕРЧЬ, 6 фев — РИА Новости (Крым). Работа Керченской паромной переправы приостановлена
«Работа Керченской паромной переправы приостановлена по причине недостаточной видимости. Туман», — констатировал оператор переправы.
Как рассказали РИА Новости (Крым) в дирекции, в настоящее время накопление транспорта в портах «Крым» и «Кавказ» незначительное.
Как сообщалось ранее, в понедельник утром Керченская паромная переправа