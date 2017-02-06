Диагональные пешеходные переходы впервые появятся в Краснодаре

Работа по их организации уже началась, но застопорилась в связи с непогодой. Когда снег сойдет окончательно, работы будут продолжены. Об этом рассказал начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения МВД России по Краснодару Дмитрий Абрамкин.

Городские власти считают, что такие перекрестки доказали свою эффективность на участках с интенсивным движением автомобилей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Краснодарские известия».

— На перекрестках улиц Московской и Зиповской, Московской и 40-летия Победы, Ставропольской и Вишняковой на светофорах уже отрегулированы временные интервалы, удобные для диагонального движения пешеходов, — прокомментировал Дмитрий Абрамкин, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения МВД России по Краснодару. — Осталось дело за малым — нанести желтую разметку. Эти работы приостановлены в связи с осадками. Наносить краску сейчас бесполезно, все уйдет со снегом. Но в ближайшее время, как восстановится погода, работы будут завершены.

Несмотря на аргументы противников этой инициативы, которые говорили о повышенной опасности передвижения пешеходов спиной к движущимся автомобилям и нецелесообразности увеличения для пешеходов зеленого цикла светофоров на участках с высокой интенсивностью движения автомобилей, переход перекрестка по диагонали уже доказал свою эффективность.

Возникновение определенных сложностей можно предвидеть в случае поломки регулирующего движение светофора. Тогда на перекрестках повышенной интенсивности движения пешеходы будут идти нескончаемой чередой, а автомобилисты, особенно в случае необходимости выполнения маневра, теряться от их внезапного появления.

— В случае поломки светофора или его функционирования в режиме желтого мигания, вступают в силу общие правила дорожного движения: безусловный приоритет пешеходов, которые при наличии разметки даже в условиях неработающего светофора сохраняют право передвигаться по диагонали. Водители автотранспортных средств должны будут уступить им движение, а дальше руководствоваться знаками, установленными перед перекрестком, — объясняет возможную ситуацию Дмитрий Абрамкин.