В Крыму проведут республиканскую акцию «Признание года»

Говорят, главная цель мероприятия — поддержать крымчан и крымские предприятия, которые сделали весомый вклад в развитие самых разных сфер жизнедеятельности крымского полуострова.

Выдвижение претендентов для участия в акции будет осуществляться на основании совместного решения профильных комитетов крымского парламента и министерств (государственных комитетов) Крыма, которое до 1 марта 2017 года будет направлено в Экспертный совет по определению победителей республиканской акции «Признание года». Персональный состав экспертного совета состоит из 12 членов и формируется президиумом Государственного Совета путем утверждения пропорционального числа кандидатур, представленных главой Крыма Сергеем Аксеновым и председателем Госсовета Владимиром Константиновым, — сообщили в пресс-службе Госсовета РК.

Отмечать лучших будут в дюжине номинаций. В частности — «Лицо туризма года», Спортивное достижение года, «Инвестор года», «Компетентность года»….

Победителям вручат специальные дипломы и памятные символы акции.