Вокруг шум: реклама с Супербоула. Иммигранты, человек-интернет и Джон Малкович

Трогательная реклама о беженцах

Компания строительных материалов 84 Lumber сняла рекламу о матери и дочери, которые проделывают долгий путь к границе Мексики и США. На Супербоуле показали только часть ролика. Для того, чтобы посмотреть полную версию, надо было перейти на сайт Journey 84, который упал от количества запросов.