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11:46 (мск), источник: Meduza

Вокруг шум: реклама с Супербоула. Иммигранты, человек-интернет и Джон Малкович

В ночь на 6 февраля в Хьюстоне (штат Техас) прошел 51-й Супербоул — финальная игра Национальной футбольной лиги и главное спортивное событие Америки. Каждый год крупнейшие компании снимают рекламные ролики, которые показывают во время финального матча. «Медуза» собрала десять самых красивых из них.

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Трогательная реклама о беженцах

Компания строительных материалов 84 Lumber сняла рекламу о матери и дочери, которые проделывают долгий путь к границе Мексики и США. На Супербоуле показали только часть ролика. Для того, чтобы посмотреть полную версию, надо было перейти на сайт Journey 84, который упал от количества запросов.

Пивовар-иммигрант придумывает пиво Budweiser

Компания Anheuser-Busch, выпускающая популярное в Америке пиво Budweiser, также сняла рекламу об иммигрантах. В минутном ролике рассказывается история основателя Anheuser-Busch Адольфуса Буша.

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