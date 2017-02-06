В Ростовской области сайты поселений недоступны

Из 463 муниципальных образований Ростовской области в 2016 году на конкурс «Лучший сайт муниципального образования по информационному взаимодействию с населением» было подано только 27 заявок.

«Всего 27 заявок пришло на конкурс лучшего сайта — этого очень мало и недостаточно. А ведь официальный ресурс — это лицо муниципального образования, с помощью которого глава и его замы могут общаться с населением», — сообщил АиФ-Ростов председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» Евгений Луганцев.

Из таких цифр можно сделать вывод, что большинство глав, особенно сельских поселений, не имеют официального сайта населённого пункта или ресурс находится в неподобающем виде.

Ранее губернатор Василий Голубев отметил опыт сайта мэрии Ростова-на-Дону, где работает раздел «Активный ростовчанин». Здесь через интернет любой житель может обратить внимание чиновника на городскую проблему.