Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Фитнес-гуру инстаграма могут быть психически нездоровы
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Появилась новая неожиданная причина катастрофы Ту-154
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
Ученые РАН объявили о лженаучности гомеопатииКомиссия советует Минздраву изъять все гомеопатические лекарства из государственных клиник
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
В центре Москвы собаки растерзали жену известного диктора (видео)
После болезни умер знаменитый российский актер
"В Украину идут деньги": Киев о причине "раздражения" РФ
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
Нюша впервые рассказала о своем женихе
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
Лолита показала фанатам 17-летнюю дочь Еву - СМИ
«Убийца подлодок»: американцы о новом самолете РФ
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
8Испанские демоны пробуждают весну
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
11:55 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

В Ростовской области сайты поселений недоступны

Конкурс муниципальных интернет-ресурсов показал, что чиновники недостаточно общаются с населением через интернет.

Источник: Аргументы и факты

Из 463 муниципальных образований Ростовской области в 2016 году на конкурс «Лучший сайт муниципального образования по информационному взаимодействию с населением» было подано только 27 заявок.

«Всего 27 заявок пришло на конкурс лучшего сайта — этого очень мало и недостаточно. А ведь официальный ресурс — это лицо муниципального образования, с помощью которого глава и его замы могут общаться с населением», — сообщил АиФ-Ростов председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» Евгений Луганцев.

Из таких цифр можно сделать вывод, что большинство глав, особенно сельских поселений, не имеют официального сайта населённого пункта или ресурс находится в неподобающем виде.

Ранее губернатор Василий Голубев отметил опыт сайта мэрии Ростова-на-Дону, где работает раздел «Активный ростовчанин». Здесь через интернет любой житель может обратить внимание чиновника на городскую проблему.

Конкурс сайтов проводится ежегодно, его основная цель — выявить лучший опыт муниципальных образований Ростовской области по организации информационного взаимодействия с гражданами, по внедрению современных информационно-коммуникационных технологий, систем электронного сервиса.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Миллион для дяди Миши. Известная модель помогла собрать деньги на жилье для бездомного
Пермский губернатор объявил о своей отставке
Оклады россиян могут «привязать» к зарплате президента
Трамп назвал Иран террористическим государством номер один
Академия наук объявила о лженаучности гомеопатии
Марин Ле Пен заявила о намерении «привести Францию в порядок»
ЛДПР предлагает не наказывать уголовно за нарушения на митингах
Mail.Ru запускает конкурента BlaBlaCar
Спорт
Плюс Камерун — определились все участники Кубка конфедераций Сборная Камеруна стала последним участником футбольного Кубка конфедераций, который в июне и июле 2017 года пройдет в России
Авто
Презентация нового «Соляриса»: онлайн-трансляция Сегодня пройдет премьера нового поколения Hyundai Solaris. «Авто Mail.Ru» будет вести прямую трансляцию с этого мероприятия
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Форма платежных квитанций за ЖКУ изменилась
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь