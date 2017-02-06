В Ростовской области сайты поселений недоступны
Конкурс муниципальных
Конкурс муниципальных
Из 463 муниципальных образований Ростовской области в 2016 году на конкурс «Лучший сайт муниципального образования по информационному взаимодействию с населением» было подано только 27 заявок.
«Всего 27 заявок пришло на конкурс лучшего сайта — этого очень мало и недостаточно. А ведь официальный ресурс — это лицо муниципального образования, с помощью которого глава и его замы могут общаться с населением», — сообщил
Из таких цифр можно сделать вывод, что большинство глав, особенно сельских поселений, не имеют официального сайта населённого пункта или ресурс находится в неподобающем виде.
Ранее губернатор Василий Голубев отметил опыт сайта мэрии
Конкурс сайтов проводится ежегодно, его основная цель — выявить лучший опыт муниципальных образований Ростовской области по организации информационного взаимодействия с гражданами, по внедрению современных