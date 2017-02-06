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11:34 (мск), источник: N + 1

Дронам разрешили летать в самом загруженном аэропорту мира

Аппараты используются для составления трехмерных карт аэропорта.

Источник: AP 2016
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Американские компании 3DR, Autodesk и Atkins получили разрешение проводить полеты дронов в самом загруженном аэропорту мира — Международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта, ежегодно пропускающем через себя около ста миллионов пассажиров.

Согласно сообщению компании 3DR, дроны используются для составления трехмерных карт аэропорта в высоком разрешении.

В 2015 году власти Атланты в Джорджии, где расположен аэропорт, решили расширить его, снести часть старых построек, возвести на их месте новые и реорганизовать часть инфраструктуры. На этапе предварительного планирования работ выяснилось, что быстро даже составить план аэропорта с разметкой подлежащих к сносу строений без приостановки полетов не получится.

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С этой задачей могли бы в сжатые сроки справиться беспилотники со специальным оборудованием. Однако авиационные власти США считают опасными полеты дронов вблизи и внутри воздушного пространства аэропортов. Считается, что взлетающие и садящиеся самолеты могут столкнуться с дроном, а это может быть крайне опасным. По этой причине полеты дронов вблизи аэропортов запрещены.

Тем не менее 3DR, Autodesk и Atkins удалось убедить Департамент авиации Атланты и Федеральное управление гражданской авиации США дать разрешение на полеты дронов в самом загруженном аэропорту. Согласно полученному разрешению, дроны компаний смогут выполнять полеты только между взлетно-посадочными полосами. Кроме того, аппараты должны постоянно находиться в зоне видимости оператора.

Наконец, перед каждым полетом беспилотника его оператор должен будет согласовывать взлет, параметры полета и посадку с диспетчером на вышке управления полетами.

Первый полет в рамках полученного разрешения дрон в аэропорту Атланты совершил 10 января 2017 года. С тех пор аппараты выполнили в общей сложности семь полетов, картографировав местность общей площадью 161,8 тысячи квадратных метров.

В сентябре прошлого года Авиационная комиссия Южной Каролины, отвечающая за организацию воздушного движения в этом американском штате, начала использовать беспилотники для поиска возможных препятствий на глиссаде в аэропортах. Разрешение на применение дронов выдало Федеральное управление гражданской авиации США.

С помощью дронов специалисты проверяют высоту деревьев вокруг территории аэропорта. Если некоторые из них находятся на глиссаде, верхушки таких деревьев спиливают. Это делается для того, чтобы заходящие на посадку самолеты не задевали растительность вокруг аэропортов. Раньше проверка чистоты глиссад проводилась с помощью специальных самолетов.

Василий Сычёв

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