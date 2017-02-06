Дронам разрешили летать в самом загруженном аэропорту мира

Источник: AP 2016

Читайте также Самолет Qatar Airways сел в Окленде после самого долгого в истории перелета

Американские компании 3DR, Autodesk и Atkins получили разрешение проводить полеты дронов в самом загруженном аэропорту мира — Международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта, ежегодно пропускающем через себя около ста миллионов пассажиров. Согласно сообщению компании 3DR, дроны используются для составления трехмерных карт аэропорта в высоком разрешении. В 2015 году власти Атланты в Джорджии, где расположен аэропорт, решили расширить его, снести часть старых построек, возвести на их месте новые и реорганизовать часть инфраструктуры. На этапе предварительного планирования работ выяснилось, что быстро даже составить план аэропорта с разметкой подлежащих к сносу строений без приостановки полетов не получится.

Читайте также Объявлены лучшие фотографии 2016 года, сделанные дронами

С этой задачей могли бы в сжатые сроки справиться беспилотники со специальным оборудованием. Однако авиационные власти США считают опасными полеты дронов вблизи и внутри воздушного пространства аэропортов. Считается, что взлетающие и садящиеся самолеты могут столкнуться с дроном, а это может быть крайне опасным. По этой причине полеты дронов вблизи аэропортов запрещены. Тем не менее 3DR, Autodesk и Atkins удалось убедить Департамент авиации Атланты и Федеральное управление гражданской авиации США дать разрешение на полеты дронов в самом загруженном аэропорту. Согласно полученному разрешению, дроны компаний смогут выполнять полеты только между взлетно-посадочными полосами. Кроме того, аппараты должны постоянно находиться в зоне видимости оператора. Наконец, перед каждым полетом беспилотника его оператор должен будет согласовывать взлет, параметры полета и посадку с диспетчером на вышке управления полетами.

Первый полет в рамках полученного разрешения дрон в аэропорту Атланты совершил 10 января 2017 года. С тех пор аппараты выполнили в общей сложности семь полетов, картографировав местность общей площадью 161,8 тысячи квадратных метров.