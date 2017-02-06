В Волжском работают муниципальные парковки

Освободить внутриквартальные территории в городе-спутнике помогают муниципальные парковки.

30 рублей в сутки — именно столько теперь стоит в Волжском охраняемое парковочное место. Эта муниципальная стоянка открылась несколько дней назад, но уже есть постоянные клиенты.

Раньше на этом месте тоже была парковка, правда, частная. Горожане признаются, выглядела она, мягко говоря, ужасно: битый асфальт, отсутствие освещения. Да и цена была выше. Теперь задача местной власти — реконструировать эту стоянку на 140 машин. И работы уже начались.

Газанфар Гулуев, помощник главы администрации городского округа город Волжский: «Она была брошена. Мы сделали освещение, подчистили от снега. Договор аренды был закрыт. С человеком не хотели продлить, поэтому отказали и решили открыть свою автостоянку».

Вскоре эта муниципальная парковка станет такой же, как на улицах Мира и Оломоуцкой, там они открылись еще в прошлом году. Свой транспорт на них оставляют не только простые автолюбители, но водители маршрутных такси и даже большегрузов. Однако три подобные парковки для города с населением в 300 тысяч человек явно мало. Горожане надеются на развитие сети муниципальных стоянок, и на это есть весомые причины.

— Тротуары будут свободны. А то некоторые прямо на тротуары заезжают. Посвободней будет. И детям больше места будет.