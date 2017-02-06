Воронежский суд вынес решение о сносе кафе «Жар-Пицца»

Ленинский районный суд постановил снести кафе «Жар-Пицца» на улице Ворошилова, 2 «г». Об этом сообщили в суде, отметив, что у владельца заведения есть возможность обжаловать решение суда в течение месяца. С иском о сносе здания в суд обратились представители Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области. Суд разрешил спор, связанные с самовольной постройкой в пользу властей.

По похожим основаниям Советский районный суд вынес решение о сносе здания кафе «Тет-а-Тет». Заведение находится в парке «Танаис». Поводом для обращения представителей мэрии с иском стали результаты прокурорских проверок, сообщали ранее в прокуратуре Воронежской области.

По данным ведомства, у собственника заведения отсутствовали правоустанавливающие документы на земельный участок. Право собственности на здание кафе площадью 191 кв. м. зарегистрировали незаконно. Ранее суд оштрафовал кафе «Тет-а-Тет» и кафе «Тип-Топ», которое также находится в парке, на 228 тыс. рублей за незаконное занятие и использование парка.