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12:05 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские первоклассники ушли на досрочные каникулы

Мэрия рассчитывает предотвратить дальнейшее распространение заболеваемости гриппом.

Руководители всех городских школ отпустили первоклассников на досрочные каникулы с понедельника, 6 февраля. Решение принято на основе рекомендации управления образования и молодежной политики Воронежа, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе мэрии.

Обычно первоклашки уходят на дополнительные каникулы с 13 по 18 февраля. Решение о досрочных выходных позволит предотвратить дальнейшее распространение заболеваемости гриппом — больные и здоровые дети будут меньше пересекаться друг с другом, пояснили в горадминистрации.

Кроме того, специалисты управления образования уже констатировали положительную динамику заболеваемости гриппом и ОРВИ. По состоянию на понедельник, 6 февраля, на карантин не закрыта ни одна школа — ученики школы № 24 на улице Генерала Лохматикова, отправленные на вынужденные каникулы 26 января, вышли на учебу. Занятия частично приостановлены в 29 школах города, где карантин объявили в 122 классах, добавили в мэрии.

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