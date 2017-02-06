Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
От боли в спине не помогают никакие лекарства
Лукашенко ответил на сообщения о выходе Белоруссии из ЕАЭС
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Ученые РАН объявили о лженаучности гомеопатииКомиссия советует Минздраву изъять все гомеопатические лекарства из государственных клиник
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
В Москве найдено тело девушки, пропавшей после ссоры с родителями
Собаки растерзали жену известного диктора (видео)
Киев заявил о тысячах погибших на Донбассе - СМИ
"В Украину идут деньги": Киев о "раздражении" РФ
Нюша впервые рассказала о своем женихе
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
«Консервный ключ» для подлодок НАТО: СМИ о самолете Ил-38Н
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
20Ситуация на юго-востоке Украины
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
8Испанские демоны пробуждают весну
13:12 (мск), источник: Моя Планета

Названы самые глупые вопросы от туристов

Просьбы туристов вроде развернуть самолет в воздухе или выключить туман, опутавший древний замок на холме, застают ответчиков врасплох. The Telegraph, основываясь на свидетельствах гидов и бортпроводников, подобрало самые глупые вопросы, задаваемые туристами.

Источник: AFP 2016

Просьбы туристов вроде развернуть самолет в воздухе или выключить туман, опутавший древний замок на холме, застают ответчиков врасплох. Издание The Telegraph, основываясь на свидетельствах гидов и бортпроводников, составило список самых глупых вопросов, задаваемых туристами.

«Зачем они построили столько заброшенных замков и аббатств в Англии?», — спросил один из туристов в Аббатстве Уитби (Северный Йоркшир).

Действительно, зачем столько рухляди?

Помимо развалин в Великобритании есть и приличные здания. Например, Озборн-Хаус — бывшая королевская резиденция близ городка Каус, на острове Уайт. Она была построена в 1845—1851 гг. для королевы Виктории (1819—1901) и принца Альберта в качестве летнего загородного дома. Туристы, посещающие остров Уайт, приходят в замешательство, когда слышат знакомое слово, и вопрошают: «А Шэрон (Осборн) и Оззи (Осборн, музыкант) все еще живут здесь?».

Читайте также
Самый короткий в мире авиарейс перевез миллионного пассажира

Оркнейские острова находятся в 16 км к северу от Шотландии. По завершении экскурсии кто-нибудь из туристов нет-нет, да и спросит: «А на каком автобусе мы поедем обратно в Шотландию?».

Все знают, чем знаменито пресноводное озеро Лох-Несс, но некоторые вполне серьезно интересуются, в какое время суток местная знаменитость показывается из-под воды и кто приходит его кормить.

Удивительная местность в Северо-Западно Англии с фантастическим названием Озерный Край изобилует водоемами и живописными озерными ландшафтами. Поэтому крайне странно слышать вопрос: «А какие-то озера в Озерном Краю есть?».

Переместимся в Австралию. Ее местоположение на земном шаре до сих пор удивляет некоторых иностранцев, поэтому они иногда спрашивают, на всякий случай, где у Австралии находится Север?

Туристы, впервые посетившие Большой Каньон в США, восхищенно интересуются: «Это дело рук человека?».

Посетители Карлсбадских пещер — национальный парк в Нью-Мехико — игнорируют содержимое туристических проспектов, где содержится вся информация о достопримечательности, и пристают к гидам с вопросами «Сколько всего пещер под землей?». На всякий случай, их 80.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Атлантике зафиксирована волна рекордной высоты
Пермский край возглавит столичный чиновник Максим Решетников
Оклады россиян могут «привязать» к зарплате президента
Госдолг России превысил 11 триллионов рублей
Spiegel объяснил обложку с Трампом и головой статуи Свободы
Олбрайт беспокоит роль советника Бэннона в администрации Трампа
65 лет на троне: жизнь и правление Елизаветы II
Mail.Ru запускает конкурента BlaBlaCar
Спорт
Плюс Камерун — определились все участники Кубка конфедераций Сборная Камеруна стала последним участником футбольного Кубка конфедераций, который в июне и июле 2017 года пройдет в России
Авто
Презентация нового «Соляриса»: онлайн-трансляция В Москве прошла премьера нового поколения Hyundai Solaris. «Авто Mail.Ru» вел прямую трансляцию с этого мероприятия
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
В Петербурге появилось 45 новых улиц
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь