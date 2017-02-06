Названы самые глупые вопросы от туристов

Просьбы туристов вроде развернуть самолет в воздухе или выключить туман, опутавший древний замок на холме, застают ответчиков врасплох. Издание The Telegraph, основываясь на свидетельствах гидов и бортпроводников, составило список самых глупых вопросов, задаваемых туристами.

«Зачем они построили столько заброшенных замков и аббатств в Англии?», — спросил один из туристов в Аббатстве Уитби (Северный Йоркшир).

Помимо развалин в Великобритании есть и приличные здания. Например, Озборн-Хаус — бывшая королевская резиденция близ городка Каус, на острове Уайт. Она была построена в 1845—1851 гг. для королевы Виктории (1819—1901) и принца Альберта в качестве летнего загородного дома. Туристы, посещающие остров Уайт, приходят в замешательство, когда слышат знакомое слово, и вопрошают: «А Шэрон (Осборн) и Оззи (Осборн, музыкант) все еще живут здесь?».

Оркнейские острова находятся в 16 км к северу от Шотландии. По завершении экскурсии кто-нибудь из туристов нет-нет, да и спросит: «А на каком автобусе мы поедем обратно в Шотландию?».

Все знают, чем знаменито пресноводное озеро Лох-Несс, но некоторые вполне серьезно интересуются, в какое время суток местная знаменитость показывается из-под воды и кто приходит его кормить.

Удивительная местность в Северо-Западно Англии с фантастическим названием Озерный Край изобилует водоемами и живописными озерными ландшафтами. Поэтому крайне странно слышать вопрос: «А какие-то озера в Озерном Краю есть?».

Переместимся в Австралию. Ее местоположение на земном шаре до сих пор удивляет некоторых иностранцев, поэтому они иногда спрашивают, на всякий случай, где у Австралии находится Север?