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12:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Facebook заблокировал мем с Аладдином из-за «сцен насилия»

Пользователи Facebook обратили внимание на предупреждение о неуместных материалах, появляющееся перед просмотром мема с кадром из мультфильма «Аладдин».

При публикации в Facebook картинка с надписью «Я покажу тебе мир. Кроме Соединенных Штатов» (I can show you the world. Except the United States) сопровождается предупреждением, что на ней изображены сцены насилия. По какой причине соцсеть считает кадр из детского фильма материалом «для взрослых», неизвестно.

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Юзеры предположили, что цензура связана с растущей неприязнью к исламу в стране. Однако другие вспомнили, что в некоторых сказках Аладдин — китаец. Ряд пользователей считает, что причина в наряде принцессы Жасмин: ее костюм оголяет живот.

Мем «Я покажу тебе мир. Кроме Соединенных Штатов» появился после того, как президент США Дональд Трамп подписал иммиграционный указ о запрете въезда в страну гражданам семи государств: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Также на 120 дней был приостановлен прием беженцев из Сирии.

3 февраля федеральный судья Джеймс Робарт отменил ограничения. Минюст подал апелляцию, однако суд отклонил жалобу ведомства.

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