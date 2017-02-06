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11:56 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Столицу Урала захватил морозный циклон

Похолодает до минус 30.

Источник: УралИнформБюро

Свердловскую область накрыл северный циклон — столбик термометра в Екатеринбурге спикирует до отметки минус 30 градусов, сообщили «Уралинформбюро» в Уральском гидрометцентре.

Днем 6 февраля температура воздуха еще задержится в пределах минус 13−15 градусов. Вместе с тем северо-восточный ветер разгонится до 5−10 метров в секунду, пройдет снег.

Ночью 7 февраля похолодает до минус 25−27. Днем морозы сбавят обороты — до 19−20 градусов ниже нуля. Ветер не ослабнет и поменяет направление на северное. Осадков не ожидается.

Ночью 8 февраля Екатеринбург вновь скуют морозы под 30 градусов. Днем потеплеет до минус 18−20. Ветер чуть поутихнет — до 4−9 метров в секунду.

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