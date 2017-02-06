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12:13 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Почти 13 тысяч больных раком выявили в Новосибирской области в 2016 году

Уровень смертности от онкологических заболеваний в регионе, по предварительной информации, снизился на 1,5%, рассказал эксперт в пресс-центре ГТРК «Новосибирск».

Почти 13 тысяч больных раком выявили в Новосибирской области в 2016 году, об этом рассказал главный онколог Новосибирской области Владимир Войцицкий в пресс-центре ГТРК «Новосибирск» «На Вертковской».

«Онкологические заболевания в общем списке стоят на втором месте. Но цифры очень серьезные и диагноз очень серьезный. В 2016 году у нас регионе количество зарегистрированных случаев заболеваний раком составило 12 702 человека, что выше заболеваемости 2015 года на 4%. Количество пациентов выросло примерно на 3 тысячи случаев», — рассказал Владимир Войцицкий.

Он также подчеркнул, что рост заболеваемости не связан с эпидемией онкологических заболеваний в отдельно взятом регионе или в стране.

«Цифры характерны для всех крупных городов в нашей стране. И рост заболеваемости онкологи считают не отрицательным показателем, а положительным. Так как мы стали больше выявлять случаев опухолей на ранних стадиях, при профилактических осмотрах, при диспансеризации. Когда пациента еще ничего не беспокоит, но мы уже выявили заболевание и имеем возможность начать лечение», — заявил Войцицкий.

Уровень смертности от рака остается стабильным, несмотря на рост заболеваемости. В 2016 году от злокачественных опухолей умерли 5595 человек, однако, эти данные не окончательные. Уровень смертности снизился на 1,5%.

«Это не говорит о том, что люди в этом году заболели и умерли. Быть может, пациент заболел год, два, три года назад, произошло прогрессирование заболевания и наступила смерть», — продолжает главный онколог области.

На диспансерном учете в Новосибирской области состоит практически 76 тысяч человек. Порядка 42 тысяч человек стоят на учете более 5 лет.

«Это люди, которые приходят на контрольные осмотры. У них были серьезные злокачественные опухоли, но они выздоровели. Эта группа у нас с каждым годом увеличивается», — добавил Владимир Войцицкий.

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