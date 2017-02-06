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12:06 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Гололедица на Дону: резкое похолодание сделало дороги опасными

Из-за резкого похолодания, которое уже началось в донском регионе, дороги Ростовской области в любой момент могут покрыться гололедицей. Об этом водителям напоминают сотрудники Госавтоинспекция региона.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Участников дорожного движения просят быть предельно внимательными и осторожными.

Помимо гололедицы, в Ростовской области уже идет мокрый снег и дождь. Все это создает неблагоприятные условия не только для движения машин, но и пешеходов. В это время как никогда нужно быть внимательными при переходе проезжей части — пересекать дорогу необходимо только в специально отведенных для этого местах, и только убедившись в безопасности. Ни в коем случае не выходите на дорогу в условиях недостаточной видимости — из-за припаркованных машин или других препятствий. Помните, что в условиях мокрой дороги и гололедицы тормозной путь машины увеличивается в разы.

А водителям стоить увеличить дистанцию с впереди идущим транспортом. Также уважайте пешеходов — им гораздо труднее, чем вам! Притормаживайте перед лужами и пешеходными переходами, не стоит обливать людей с ног до головы. Будем вежливыми по отношению друг к другу.

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