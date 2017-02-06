Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если кончились деньги на ипотеку?
Ученые раскрыли загадку человеческого роста
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
В центре Москвы собаки растерзали жену известного диктора (видео)
После болезни умер знаменитый российский актер
Юлия Началова сильно изменилась: комментарии фанатов
"В Украину идут деньги": Киев о "раздражении"
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
Лолита показала фанатам 17-летнюю дочь Еву - СМИ
«Убийца подлодок»: американцы о новом самолете РФ
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
8Испанские демоны пробуждают весну
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
11:49 (мск), источник: ТАСС

Прощание с актером Георгием Тараторкиным проходит в Театре Моссовета

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РСФСР Георгием Тараторкиным, скончавшимся 4 февраля на 73-м году жизни, проходит в Театре имени Моссовета. Тараторкин ушел из жизни после тяжелой продолжительной болезни.

Источник: РИА "Новости"

Проводить Тараторкина пришли его коллеги по театральной сцене и киноплощадке, друзья и многочисленные поклонники его таланта.

Актер будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Читайте также
Скончался артист Георгий Тараторкин

Георгий Тараторкин родился в 1945 году в Ленинграде. Он закончил студию при ТЮЗе и был принят в труппу. Судьбоносной оказалась для молодого актера роль лейтенанта Шмидта в тюзовском спектакле «После казни прошу…» Именно тогда его увидел известный кинорежиссер Лев Кулиджанов и предложил сыграть Родиона Раскольникова в своем фильме «Преступление и наказание» по Достоевскому. Картина по праву была отмечена Государственной премией, в числе лауреатов значилась и фамилия 25-летнего Георгия Тараторкина, который до сих пор считается лучшим Раскольниковым мирового кинематографа.

После экранного триумфа актер был приглашен Юрием Завадским в Театр имени Моссовета. Там он тоже играл Раскольникова уже в сценической версии «Петербургские сновидения». Он был Александром Блоком в спектакле «Версия» Александра Штейна, Карениным в «Живом трупе» Льва Толстого, адвокатом Рольфе в пьесе Эбби Манна «Суд над судьями», созданной по материалам Нюрнбергского процесса. Играл в таких знаковых постановках, как «У врат царства» Кнута Гамсуна, «Цена» Артура Миллера, «Не будите мадам» Жана Ануйя.

Георгий Тараторкин также успешно снимался в кино, на счету актера — более 30 фильмов, среди которых «Маленькие трагедии», «Открытая книга», «Чисто английское убийство», «Дела сердечные», «Сирано де Бержерак». Кроме того, Тараторкин долгие годы являлся первым секретарем Союза театральных деятелей РФ, президентом фестиваля «Золотая маска» и профессором ВГИКа.

Комментарии
1
Васька
уходят мастера !
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Группа депутатов Госдумы прибыла в Сирию
Пермский губернатор объявил о своей отставке
Оклады россиян могут «привязать» к зарплате президента
Трамп назвал Иран террористическим государством номер один
Академия наук объявила о лженаучности гомеопатии
Марин Ле Пен заявила о намерении «привести Францию в порядок»
ЛДПР предлагает не наказывать уголовно за нарушения на митингах
Mail.Ru запускает конкурента BlaBlaCar
Спорт
Плюс Камерун — определились все участники Кубка конфедераций Сборная Камеруна стала последним участником футбольного Кубка конфедераций, который в июне и июле 2017 года пройдет в России
Авто
Презентация нового «Соляриса»: онлайн-трансляция Сегодня пройдет премьера нового поколения Hyundai Solaris. «Авто Mail.Ru» будет вести прямую трансляцию с этого мероприятия
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
В Петербурге появилось 45 новых улиц
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь