Прощание с актером Георгием Тараторкиным проходит в Театре Моссовета

Проводить Тараторкина пришли его коллеги по театральной сцене и киноплощадке, друзья и многочисленные поклонники его таланта.

Георгий Тараторкин родился в 1945 году в Ленинграде. Он закончил студию при ТЮЗе и был принят в труппу. Судьбоносной оказалась для молодого актера роль лейтенанта Шмидта в тюзовском спектакле «После казни прошу…» Именно тогда его увидел известный кинорежиссер Лев Кулиджанов и предложил сыграть Родиона Раскольникова в своем фильме «Преступление и наказание» по Достоевскому. Картина по праву была отмечена Государственной премией, в числе лауреатов значилась и фамилия 25-летнего Георгия Тараторкина, который до сих пор считается лучшим Раскольниковым мирового кинематографа.

После экранного триумфа актер был приглашен Юрием Завадским в Театр имени Моссовета. Там он тоже играл Раскольникова уже в сценической версии «Петербургские сновидения». Он был Александром Блоком в спектакле «Версия» Александра Штейна, Карениным в «Живом трупе» Льва Толстого, адвокатом Рольфе в пьесе Эбби Манна «Суд над судьями», созданной по материалам Нюрнбергского процесса. Играл в таких знаковых постановках, как «У врат царства» Кнута Гамсуна, «Цена» Артура Миллера, «Не будите мадам» Жана Ануйя.

Георгий Тараторкин также успешно снимался в кино, на счету актера — более 30 фильмов, среди которых «Маленькие трагедии», «Открытая книга», «Чисто английское убийство», «Дела сердечные», «Сирано де Бержерак». Кроме того, Тараторкин долгие годы являлся первым секретарем Союза театральных деятелей РФ, президентом фестиваля «Золотая маска» и профессором ВГИКа.