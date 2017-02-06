Ученые УрФУ разработают в Сколково новую версию робота для диагностики ЛЭП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) разработают новую версию робота для диагностики линий электропередачи (ЛЭП) на инженерно-экспертной сессии в Сколково. Роботизированный комплекс, не имеющий аналогов, уже прошел ряд испытаний в регионах РФ, сообщили в пресс-службе вуза.

«Сегодня в Сколково начнет свою работу инженерно-экспертная сессия, на которой эксперты обсудят новые подходы к проектированию, строительству и эксплуатации воздушных линий электропередач. Команда малого инновационного предприятия ООО “Лаборатория будущего”, созданного в УрФУ, представит там свой проект, во время которого будет осуществляться разработка новой версии комплекса “Канатоход”, изготовление всех его компонентов, сборка, настройка и подготовка к испытаниям», — говорится в сообщении.

По данным вуза, «Канатоход» позволит осуществлять обслуживание и ремонт ЛЭП автономно в труднодоступных местах без отключения напряжения. Комплекс для контроля высоковольтных воздушных линий электропередачи состоит из беспилотных тележки и вертолета, который используется для ее установки и снятия, — он сканирует трассу, строит карту, выявляет дефекты, записывает и передает данные.

«Он может взлетать с наземной станции, садиться на провод или грозозащитный трос линии электропередачи и в автоматическом режиме, передвигаясь от подстанции до подстанции, собирать и обрабатывать информацию о состоянии объекта, формировать дефектные ведомости, выдавать рекомендации с помощью экспертной системы и формировать объемы ремонтно-восстановительных работ», — уточнили в пресс-службе.

Ранее уральские ученые получили поддержку фонда «Сколково» — грант первой стадии в размере 20 млн рублей и 2 млн рублей от Фонда содействия инновациям на доработку. Разработчики провели испытания роботизированного комплекса под Волгоградом и представили его в Иркутске, к 2018 году планируется выход комплекса на российский и мировой рынки. Разработка комплекса осуществляется при поддержке губернатора и правительства Свердловской области.