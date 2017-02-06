Свой дом, сельское хозяйство и туризм: зачем жители края берут дальневосточный гектар

Хабаровск, 6 февраля, AmurMedia.

Сельскохозяйственная деятельность, туризм и постройка личного жилья стали самым популярными целями использования ДВ-гектара в Хабаровском крае. При этом практически половина людей, взявших участки, еще не определились с их использованием, сообщает ИА AmurMedia с ссылкой на сайт «Газета. Ру».

Из всех определившихся с целями приобретения гектара в Хабаровском крае землевладельцев 22, 7% планируют использовать землю для личного подсобного хозяйства. Еще 18, 1% планируют заняться сельским хозяйством. Еще 14, 1% собрались заняться строительством личного житья. И 27% взяли себе часть земли для иных целей.

К числу еще не определившихся с использованием новообретенной земли принадлежит председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской. Но, по мнению народного избранника, в стороне от земельной инициативы оставаться ни в коем случае нельзя.

А вот Илья Малько, руководитель школы танцев, благодаря приобретенному гектару теперь резко изменит вид деятельности. В планах Ильи организовывать на новом участке экотуры. А тем, кто не знает, чем заняться на своей земле, предприниматель советует попробовать себя в сельском хозяйстве.

Но не все настолько амбициозны. Председатель мусульманского движения Хамза Кузнецов на гектаре планирует просто отдыхать вместе со своей многочисленной семьей.

Малько Илья (руководитель школы танцев «Fresh Dance»):

Землю я получил в числе первых в Хабаровском крае. Мы с отцом взяли два гектара в Амурском районе, на берегу реки Тунгуски. Планирую заняться экотуризмом. Для меня это новый вид деятельности. Будем организовывать активный отдых для туристов: зимняя рыбалка, тематические турпоходы, пасека, где каждый самостоятельно попробует добыть мед. А тем, кто еще не определился, я бы посоветовал сельскохозяйственную деятельность в первую очередь. И сам прокормишься, и денег заработаешь. Ну и вообще сейчас сельское хозяйство в приоритете.

Кузнецов Хамза (председатель регионального общественного движения мусульман Хабаровского края «Содружество»):

Мы взяли восемь гектаров, на всю семью. Сами себе выбрали участок, в районе имени Лазо. Высматривали, чтобы была рядом дорога, озера, линия электропередач. А вот что делать с этой землей, мы в семье до конца еще не определились. Раньше думали живность разводить: гусей, уток. Сейчас думаем семейный отдых организовать на этом участке.

Одна только проблема — местность слишком болотистая, на Дальнем Востоке вообще такой много. На моем участке, к примеру только одна треть твердого грунта. И такое часто встречается среди раздаваемых гектаров, к сожалению.

Отдельно хочу заметить, что наблюдаю такую картину: мы, дальневосточники, поначалу вяло начали осваивать гектар. Только после того, как нашу землю открыли всей России, мы сами рванули. Надо было раньше брать, я считаю.

Луговской Сергей (депутат законодательной думы Хабаровского края, член партии «Единая Россия»):

Я решил внести свой вклад в развитие программы по получению «дальневосточного гектара». Безусловно, для развития Дальнего Востока это важная инициатива, и в стороне от нее оставаться нельзя. Тем более, что сегодня — последний день подачи заявок для дальневосточников, ведь с 1 февраля получить свой гектар сможет любой житель страны. Как именно использовать свой земельный участок, я пока не решил. Нужно сначала взглянуть на свой гектар. Я выбирал его на сайте надальнийвосток.рф, но, думаю, что участок нашел хороший. Посмотрел в интернете — он располагается в одном километре от трассы Хабаровск — Владивосток, в районе имени Лазо. Часть территории — это поле, есть небольшой лес, рядом — садовые товарищества.