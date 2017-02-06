Пострадавшие клиенты ТФБ написали петицию Минниханову с жалобой на АСВ
Пострадавшие клиенты Татфондбанка и Интехбанка написали петицию президенту РТ Рустаму Минниханову.
Пострадавшие клиенты Татфондбанка и Интехбанка написали петицию президенту РТ Рустаму Минниханову.
В обращении автор отмечает, что от действий Агентства по страхованию вкладов (АСВ) пострадали более 5 тысяч вкладчиков, вместе с членами семей это 20 тысяч человек. При этом, как замечает автор, этих людей АСВ попыталось назвать «махинаторами».
«В Татфондбанке до
Также автор петиции отмечает, что своими действиями АСВ ставит под угрозу всю банковскую систему.
«Вкладчикам опасно совершать любые операции более 1,4 млн рублей в любом банке Республики Татарстан, что нарушает Конституцию РФ и свободы граждан, основы демократического общества. АСВ, нарушая Конституцию РФ и ФЗ-177, все операции по открытию вкладов и переводы внутри банка с