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17:49 (мск), источник: АиФ Казань

Пострадавшие клиенты ТФБ написали петицию Минниханову с жалобой на АСВ

Пострадавшие клиенты Татфондбанка и Интехбанка написали петицию президенту РТ Рустаму Минниханову.

Источник: Аргументы и факты

В обращении автор отмечает, что от действий Агентства по страхованию вкладов (АСВ) пострадали более 5 тысяч вкладчиков, вместе с членами семей это 20 тысяч человек. При этом, как замечает автор, этих людей АСВ попыталось назвать «махинаторами».

«В Татфондбанке до 15.12.2016 какие-либо ограничения не вводились, в банке находился на постоянной основе представитель ЦБ РФ, соответственно все операции совершались на законных основаниях, в рабочее время банка, люди распоряжались свои деньгами. Но АСВ установила свой “виртуальный” срок 05.12.2016 с которого все операции считает не легитимными и не включила в реестр выплат. Данная дата публично не озвучивается, но выплаты не производятся».

Также автор петиции отмечает, что своими действиями АСВ ставит под угрозу всю банковскую систему.

«Вкладчикам опасно совершать любые операции более 1,4 млн рублей в любом банке Республики Татарстан, что нарушает Конституцию РФ и свободы граждан, основы демократического общества. АСВ, нарушая Конституцию РФ и ФЗ-177, все операции по открытию вкладов и переводы внутри банка с 05.12.2016 по 14.12.2016 признал не законными и не включил в реестр выплат физических лиц. Вразумительную информацию от АСВ, ЦБ, Нацбанка РТ, прокуратуры мы получить не можем», — следует из сообщения.

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