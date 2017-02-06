Пострадавшие клиенты ТФБ написали петицию Минниханову с жалобой на АСВ

В обращении автор отмечает, что от действий Агентства по страхованию вкладов (АСВ) пострадали более 5 тысяч вкладчиков, вместе с членами семей это 20 тысяч человек. При этом, как замечает автор, этих людей АСВ попыталось назвать «махинаторами».

«В Татфондбанке до 15.12.2016 какие-либо ограничения не вводились, в банке находился на постоянной основе представитель ЦБ РФ, соответственно все операции совершались на законных основаниях, в рабочее время банка, люди распоряжались свои деньгами. Но АСВ установила свой “виртуальный” срок 05.12.2016 с которого все операции считает не легитимными и не включила в реестр выплат. Данная дата публично не озвучивается, но выплаты не производятся».

Также автор петиции отмечает, что своими действиями АСВ ставит под угрозу всю банковскую систему.