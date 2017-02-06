В Волгограде началось оформление компенсаций за школьные проездные

Родителями, желающим вернуть средства, необходимо обращаться в районные отделы субсидий. С собой нужно иметь перечень документов: паспорт и свидетельство о рождении ребенка и справку из образовательного учреждения — она должна соответствовать форме, утвержденной решением Волгоградской городской думы, и содержать информацию о сроках ее действия, фотографию учащегося, подпись руководителя и печать учреждения.

Кроме того, при подаче документов необходимо будет указать реквизиты счета, на который будут перечисляться средства. В последующие месяцы достаточно будет представить только приобретенные проездные билеты, в том числе и сразу за три предыдущие месяца.

Компенсации подлежат проездные с января по май текущего года. Если ребенок будет пользоваться электронным проездным, то необходимо будет сохранять квитанции, подтверждающие факт зачисления средств на карту за соответствующий месяц.