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11:59 (мск), источник: Telegraf.com.ua

На Украину надвигаются сильные морозы и метели

В Украине ударят 20-градусные морозы и пройдут снегопады.

Источник: Telegraf.com.ua

В понедельник в Украине местами пройдет снег. Холоднее всего будет на востоке- до -9°. В западных областях температура до +3°. В центре страны днем столбик термометра опустится до -6°. На севере днем до -6°, в южных регионах до +6°.

Во вторник, 7 февраля, на западе и юге страны пройдет снег. Ночью на востоке страны похолодает до -26°.

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В среду, 8 февраля, в Украине сохранится холодная погода, на западе пройдет снег. В Киевской и Черниговской областях ночью столбик термометра опустится до -25°. Меньше всего морозы затронут юг — там до -2°.

В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране -22°…-11°, днем на востоке до -16°.

В пятницу по всей стране без осадков. На юге температура днем до -2°, в остальных регионах днем -12°…-5°.

11 и 12 февраля в Украине облачно с пояснениями. В субботу ночью холоднее всего будет в центре — до -18°, на остальной территории -17°…-9°. Днем температура по стране -11°…-2°. В воскресенье ночью на западе до -17°, днем в Украине -11°…-3°.

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