Московский зоопарк отметит день рождения спектаклем с участием питомцев

«Двенадцатого февраля Московскому зоопарку исполняется 153 года. Один из старейших зоосадов Европы приготовил для горожан и туристов праздничную программу. В этот день гостей ждут бесплатные экскурсии, квесты и мастер-классы. Взрослым представится редкая возможность смастерить съедобные игрушки для птиц. Для самых маленьких посетителей (от трех до шести лет) приготовили премьеру зооспектакля “Сказки русского леса”. Главные роли в нем исполнят питомцы контактного зоопарка: лиса, ежик, заяц, сова, куры и гуси», — говорится в сообщении.

Представление будет состоять из двух частей: кукольного спектакля и беседы с демонстрацией животных, во время которой можно будет узнать, зачем ежику грибы и ягоды, видит ли сова днем, откуда у зайца прозвище Косой и как лиса хвостом заметает следы.

Также в этот день пройдет квест «Именинный калейдоскоп». Перед стартом всем желающим раздадут конверты с вопросами. Чтобы дойти до финала и получить сувениры, участникам предстоит угадать, к примеру, почему слово «Август» в зоопарке часто пишут с большой буквы, кто из обитателей самый многодетный и самый юный, а также в каких произведениях русской классической литературы встречается Московский зоопарк. На одной из точек маршрута участникам придется превратиться в слонов и вырабатывать «грациозную» слоновью походку.

Московский зоопарк был открыт в 1864 году. Сейчас в нем содержится более восьми тысяч животных, относящихся более чем к тысяче видов мировой фауны. Зоопарк является членом Всемирной и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. Зоопарк участвует во многих международных программах по сохранению исчезающих видов животных, сотрудничая с природоохранными организациями всего мира.