Эпидпорог ОРВИ в Иркутске превышен на 5%
В регионе на карантин закрыли школы и детские сады.
В регионе на карантин закрыли школы и детские сады.
В Иркутске отмечается превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ на 5%. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
В целом по Приангарью уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями находится ниже эпидпорога на 6,3%. За неделю в области зарегистрировано 26969 случаев заболевания ОРВИ, из них в столице региона — 8215 случаев.
По словам специалистов, среди находок вирусов гриппа наибольший удельный составили вирусы так называемого «гонконгского гриппа» — A (H3N2).