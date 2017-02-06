Эпидпорог ОРВИ в Иркутске превышен на 5%

В Иркутске отмечается превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ на 5%. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

В целом по Приангарью уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями находится ниже эпидпорога на 6,3%. За неделю в области зарегистрировано 26969 случаев заболевания ОРВИ, из них в столице региона — 8215 случаев.