В Ростове установили бюст священнику Илие Попову
Скульптуру открыли на улице Портовой в День памяти новомучеников и исповедников Русской православной церкви.
Скульптуру открыли на улице Портовой в День памяти новомучеников и исповедников Русской православной церкви.
Автором монумента стала скульптор из Таганрога, а инициатором — внук священника.
Напомним, Илия Попов был строителем и первым настоятелем Храма Серафима Саровского. В 1937 году протоиерей был расстрелян по обвинению в «ведении контрреволюционной агитации».