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15:16 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодарский край вернутся морозы

Синоптики спрогнозировали похолодание на территории Краснодарского края с 7 февраля.

Источник: ЮГА.ру

В течение двух суток температура в крае понизится на 10−12 °C, сообщил порталу Юга.ру начальник Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь.

«Из-за распространения на территории региона фронтальных разделов с холодными воздушными массами температурный фон существенно понизится в ночь с 7 на 8 февраля — это порядка -8 °C…-3 °C, по северу региона до -12 °C. В ночь с 8 на 9 февраля ожидается дальнейшее понижение температуры до -15 °C. Дневные температуры по краю также снизятся. Так, 7 февраля это порядка -2 °C…-7 °C, местами по краю еще будет наблюдаться до +4 °C. На 8 февраля в целом по краю дневные температуры составят порядка -7 °C…2 °C», — уточнил начальник гидрометцентра.

Он добавил, что похолодание будет сопровождаться осадками — дождем, переходящим в мокрый снег. 8 и 9 февраля также прогнозируется усиление ветра по краю до 12−17 м/с, местами порывы составят до 20 м/с, в районе Анапы и Новороссийска — до 30−33 м/с.

Положительные температуры сохранятся на Черноморском побережье — ночью 0…+5 °C, днем до +7 °C. В горах температуры также будут понижаться до -5 °C.

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