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12:09 (мск), источник: ИА REGNUM

Максим Соколов указал пустить «Ласточки» между Самарой и аэропортом Курумоч

Министр транспорта РФ Максим Соколов распорядился включить в операционный транспортный план железнодорожный маршрут «Самара — аэропорт Курумоч», заявив о необходимости сконцентрировать усилия на поставке подвижного состава типа «Ласточка» в регионы, где пройдет ЧМ по футболу-2018, сообщает ИА REGNUM.

В Самаре Максим Соколов порадовал региональные власти заявлением о том, что «опыт Самары по подготовке к ЧМ будет тиражироваться по всей стране».

Трасса к аэропорту готова на 55%, Московское шоссе  — на 46%, самые сложные объекты на главной магистрали города — тоннели — готовы на 80%. Отставания в графиках нет. В целом, 9,2 км магистрали с 10-ю полосами движения, как и трасса в аэропорт, будут готовы к декабрю 2017 года, доложил федеральному чиновнику министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. По его словам, основную массу туристов примет аэропорт Курумоч, новый терминал которого был введен в эксплуатацию в начале 2015 года. Сейчас ведется реконструкция влетно-посадочной полосы, которая будет завершена в текущем году. За счет федерального бюджета ведется реконструкция автодороги Волжский — Курумоч и Московского шоссе.

Максим Соколов поинтересовался, как идут дела по железнодорожному сообщению между Самарой и аэропортом Курумоч и будет ли маршрут включен в операционный транспортный план. Пивкин пояснил, что пока маршрут находится в резерве. Министр транспорта РФ заявил, что этот резерв использовать. Это должен быть новый, современный железнодорожный транспорт с соответствующим визуальным оформлением. Данный пункт совещания был внесен в протокол, и он будет касаться всех городов, где пройдут матчи ЧМ-2018. «Необходимо сконцентрировать усилия на поставке подвижного состава типа “Ласточка” в эти регионы», — заключил федеральный министр.

Еще один вопрос Соколова касался использования главной европейской водной артерии — Волги. Губернатор Николай Меркушкин сообщил ему, что речные прогулки во время ЧМ могут стать привлекательными, а сам маршрут может из резервного стать основным. На данный момент в регионе идет проектирование нового речного вокзала, который должен стать одной из визитных карточек региона.

Ивану Пивкину дано поручение разработать предложения, в том числе о доставке водным транспортом пассажиров в район стадиона «Самара Арены» и аэропорта «Курумоч» с последующим использованием автобусов-шаттлов.

«Хочу констатировать, что ситуация в Самарском регионе очень позитивная. Мы уверенно смотрим в перспективу 2017 года, завершающего года по подготовке инфраструктуры к Чемпионату мира. Сомнений нет, все проекты будут реализованы на самом высоком уровне», — сказал Соколов.

«Все, что создается, это не только для Чемпионата мира, это будет тем наследием, которое получит Самарский регион после завершения чемпионата. Мы видим, насколько увеличился туристический потенциал Сочи после Олимпийских игр. Я очень рассчитываю, что и Самара, и другие наши города, которые участвуют в программе ЧМ-2018, благодаря развитию транспортной инфраструктуры, приобретут совершенно новый статус. Статус туристических центров», — резюмировал глава Минтранса РФ.

«У нас только 12 млрд рублей вкладывается в реконструкцию взлетно-посадочной полосы. В итоге Курумоч станет аэропортом третьей категории, как и Шереметьево — это самый высокий уровень, который может быть у региональных аэропортов», — отметил глава региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запуск первого электропоезда по маршруту «Самара — аэропорт Курумоч» состоялся 2 августа 2016 года. Аэрокэкспресс следует с пятью остановками: «Стахановская», «Средневолжская», «Пятилетка», «Ягодная» и конечная — аэропорт «Курумоч». Электричка довозит пассажиров до здания старого терминала, откуда бесплатные автобусы-шатлы доставляют их в новый терминал аэропорта.

Напомним, общий объем финансирования мероприятий к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в Самарской области составляет 46,7 млрд рублей, в том числе: средства федерального бюджета — 14,5 млрд (все они предусмотрены для реализации мероприятий в части капитального строительства), из бюджета Самарской области — 21,9 млрд, внебюджетные источники — 10,3 млрд, такие данные предоставил в декабре 2016 года Минстрой региона.

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