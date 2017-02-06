Строительная компания накопила 81 штраф ГИБДД за нарушения в четырех регионах
В Петербурге судебные приставы взыскали долги по штрафам ГИБДД со строительной фирмы. Компания выплатила 63 тысячи рублей, чтобы получить возможность продать машину.
В Петербурге судебные приставы взыскали долги по штрафам ГИБДД со строительной фирмы. Компания выплатила 63 тысячи рублей, чтобы получить возможность продать машину.
Как сообщает
Выплачивать штрафы компания не спешила, даже когда документы поступили на исполнение к судебным приставам. Тогда пристав выяснил материальное положение фирмы и наложил запрет регистрационных действий с автомобилями Toyota Land Cruiser 200,
Эта мера заставила компанию погасить долг. Оказалось, что фирме необходимо было продать «Паджеро».