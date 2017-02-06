Строительная компания накопила 81 штраф ГИБДД за нарушения в четырех регионах

Как сообщает пресс-служба УФССП по Петербургу, ЗАО «Ойкумена» за 2016 год накопила 81 неоплаченный штраф за превышение скорости на общую сумму в 63 тысячи рублей. Как выяснилось водителей фирмы штрафовали в Петербурге, Ленобласти, а также Тверской и Новгородской областях.

Выплачивать штрафы компания не спешила, даже когда документы поступили на исполнение к судебным приставам. Тогда пристав выяснил материальное положение фирмы и наложил запрет регистрационных действий с автомобилями Toyota Land Cruiser 200, Mercedes-Benz S 500, Mitsubishi Pajero, Volkswagen Touareg и LADA Samara.

Эта мера заставила компанию погасить долг. Оказалось, что фирме необходимо было продать «Паджеро».