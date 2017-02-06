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15:09 (мск), источник: Водитель Петербурга

Строительная компания накопила 81 штраф ГИБДД за нарушения в четырех регионах

В Петербурге судебные приставы взыскали долги по штрафам ГИБДД со строительной фирмы. Компания выплатила 63 тысячи рублей, чтобы получить возможность продать машину.

Источник: РИА "Новости"
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Как сообщает пресс-служба УФССП по Петербургу, ЗАО «Ойкумена» за 2016 год накопила 81 неоплаченный штраф за превышение скорости на общую сумму в 63 тысячи рублей. Как выяснилось водителей фирмы штрафовали в Петербурге, Ленобласти, а также Тверской и Новгородской областях.

Выплачивать штрафы компания не спешила, даже когда документы поступили на исполнение к судебным приставам. Тогда пристав выяснил материальное положение фирмы и наложил запрет регистрационных действий с автомобилями Toyota Land Cruiser 200, Mercedes-Benz S 500, Mitsubishi Pajero, Volkswagen Touareg и LADA Samara.

Эта мера заставила компанию погасить долг. Оказалось, что фирме необходимо было продать «Паджеро».

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