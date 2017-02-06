Американцы списали первый в мире атомный авианосец

Согласно сообщению американских ВМС, церемония списания авианосца состоялась 3 февраля 2017 года; это была первая в истории американского флота церемония списания атомного авианесущего корабля.

Авианосец «Энтерпрайз» был заложен в 1958 году и спущен на воду спустя два года. В 1961 году корабль был включен в состав американского флота. Авианосец является единственным представителем своего проекта, хотя изначально военные планировали заказать серию кораблей типа «Энтерпрайз». Отказаться от этих планов ВМС США решили из-за высокой стоимости строительства — более 450 миллионов долларов.

«Энтерпрайз» вывели из активного состава американского флота 1 декабря 2012 года. Поводом для этого стало общее устаревание корабля и рост расходов на его ремонт и содержание. За время своей службы атомный корабль принял участие в нескольких политических и военных конфликтах.

В частности, во время Карибского кризиса в 1962 году авианосец в составе 2-го флота ВМС США участвовал в операции по морской блокаде Кубы. Позднее, в 1965 году, авианосец стал первым кораблем с атомным реактором, принявшим участие в боевых действиях, — «Энтерпрайз» участвовал в войне во Вьетнаме.

В январе 1969 года на палубе авианосца произошел инцидент, во время которого из штабеля 127-миллиметровых неуправляемых ракет самозапустился один из боеприпасов и попал в топливный бак стоявшего рядом штурмового самолета. Причиной самозапуска ракеты стал горячий выхлоп небрежно припаркованного рядом тягача.

В результате инцидента погибли 27 человек, 343 моряка получили ранения, 15 самолетов были полностью уничтожены.