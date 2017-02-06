Американцы списали первый в мире атомный авианосец
Корабль разделают на металлолом, из которого построят новый авианосец.
Корабль разделают на металлолом, из которого построят новый авианосец.
ВМС США официально вывели из состава флота авианосец «Энтерпрайз», первый в мире атомный авианесущий корабль.
Согласно сообщению американских ВМС, церемония списания авианосца состоялась 3 февраля 2017 года; это была первая в истории американского флота церемония списания атомного авианесущего корабля.
Авианосец «Энтерпрайз» был заложен в 1958 году и спущен на воду спустя два года. В 1961 году корабль был включен в состав американского флота. Авианосец является единственным представителем своего проекта, хотя изначально военные планировали заказать серию кораблей типа «Энтерпрайз». Отказаться от этих планов ВМС США решили
«Энтерпрайз» вывели из активного состава американского флота 1 декабря 2012 года. Поводом для этого стало общее устаревание корабля и рост расходов на его ремонт и содержание. За время своей службы атомный корабль принял участие в нескольких политических и военных конфликтах.
В частности, во время Карибского кризиса в 1962 году авианосец в составе 2-го флота ВМС США участвовал в операции по морской блокаде Кубы. Позднее, в 1965 году, авианосец стал первым кораблем с атомным реактором, принявшим участие в боевых действиях, — «Энтерпрайз» участвовал в войне во Вьетнаме.
В январе 1969 года на палубе авианосца произошел инцидент, во время которого из штабеля 127-миллиметровых неуправляемых ракет самозапустился один из боеприпасов и попал в топливный бак стоявшего рядом штурмового самолета. Причиной самозапуска ракеты стал горячий выхлоп небрежно припаркованного рядом тягача.
В результате инцидента погибли 27 человек, 343 моряка получили ранения, 15 самолетов были полностью уничтожены.
Ущерб, полученный кораблем, был оценен в 126 миллионов долларов.
Позднее авианосец прошел ремонт и модернизацию. В 2011 году «Энтерпрайз» участвовал в борьбе с морскими пиратами у побережья Сомали.
После вывода авианосца из активного состава флота на нем было демонтировано практически все оборудование. В ближайшее время с авианосца выгрузят ядерное топливо, после чего его корпус разделают на металлолом. Этот металлолом планируется переплавить и использовать при постройке нового авианосца типа «Джеральд Форд». Этот корабль получит имя «Энтерпрайз».
При длине 342 метра и ширине 78,4 метра водоизмещение списанного авианосца «Энтерпрайз» составляло 84,6 тысячи тонн. Корабль мог развивать скорость до 33,6 узла, а продолжительность его работы на одной заправке атомного реактора новым топливом составляла около 13 лет. На авианосце служили около 5,8 тысячи человек, включая персонал авиакрыла. На авианосце базировались 60 палубных самолетов.
В настоящее время в США действует программа постепенной замены авианосцев новыми кораблями такого класса типа «Джеральд Форд». Первый новый атомный авианосец — «Джеральд Форд» — был заложен в 2009 году и спущен на воду в 2013-м. Как ожидается, он войдет в состав американского флота до конца текущего года.
Василий Сычёв