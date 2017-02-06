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13:08 (мск), источник: N + 1

Американцы списали первый в мире атомный авианосец

Корабль разделают на металлолом, из которого построят новый авианосец.

Источник: U.S. Navy

ВМС США официально вывели из состава флота авианосец «Энтерпрайз», первый в мире атомный авианесущий корабль.

Согласно сообщению американских ВМС, церемония списания авианосца состоялась 3 февраля 2017 года; это была первая в истории американского флота церемония списания атомного авианесущего корабля.

Авианосец «Энтерпрайз» был заложен в 1958 году и спущен на воду спустя два года. В 1961 году корабль был включен в состав американского флота. Авианосец является единственным представителем своего проекта, хотя изначально военные планировали заказать серию кораблей типа «Энтерпрайз». Отказаться от этих планов ВМС США решили из-за высокой стоимости строительства — более 450 миллионов долларов.

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«Энтерпрайз» вывели из активного состава американского флота 1 декабря 2012 года. Поводом для этого стало общее устаревание корабля и рост расходов на его ремонт и содержание. За время своей службы атомный корабль принял участие в нескольких политических и военных конфликтах.

В частности, во время Карибского кризиса в 1962 году авианосец в составе 2-го флота ВМС США участвовал в операции по морской блокаде Кубы. Позднее, в 1965 году, авианосец стал первым кораблем с атомным реактором, принявшим участие в боевых действиях, — «Энтерпрайз» участвовал в войне во Вьетнаме.

В январе 1969 года на палубе авианосца произошел инцидент, во время которого из штабеля 127-миллиметровых неуправляемых ракет самозапустился один из боеприпасов и попал в топливный бак стоявшего рядом штурмового самолета. Причиной самозапуска ракеты стал горячий выхлоп небрежно припаркованного рядом тягача.

В результате инцидента погибли 27 человек, 343 моряка получили ранения, 15 самолетов были полностью уничтожены.

Ущерб, полученный кораблем, был оценен в 126 миллионов долларов.

Позднее авианосец прошел ремонт и модернизацию. В 2011 году «Энтерпрайз» участвовал в борьбе с морскими пиратами у побережья Сомали.

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После вывода авианосца из активного состава флота на нем было демонтировано практически все оборудование. В ближайшее время с авианосца выгрузят ядерное топливо, после чего его корпус разделают на металлолом. Этот металлолом планируется переплавить и использовать при постройке нового авианосца типа «Джеральд Форд». Этот корабль получит имя «Энтерпрайз».

При длине 342 метра и ширине 78,4 метра водоизмещение списанного авианосца «Энтерпрайз» составляло 84,6 тысячи тонн. Корабль мог развивать скорость до 33,6 узла, а продолжительность его работы на одной заправке атомного реактора новым топливом составляла около 13 лет. На авианосце служили около 5,8 тысячи человек, включая персонал авиакрыла. На авианосце базировались 60 палубных самолетов.

В настоящее время в США действует программа постепенной замены авианосцев новыми кораблями такого класса типа «Джеральд Форд». Первый новый атомный авианосец — «Джеральд Форд» — был заложен в 2009 году и спущен на воду в 2013-м. Как ожидается, он войдет в состав американского флота до конца текущего года.

Василий Сычёв

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