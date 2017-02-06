Строительство «Умной школы» могут завершить в августе 2019 года

Эскиз проекта планировки образовательного комплекса «Умная школа» представили на президиуме Градостроительного совета при губернаторе Иркутской области, который состоялся накануне в правительстве региона. Как рассказала президент благотворительного фонда «Новый дом» Ирина Белянова, строительство образовательного комплекса планируют завершить в августе 2019 года. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

По словам президента благотворительного фонда «Новый дом» Ирины Беляновой, сейчас завершается доработка эскизного проекта комплекса, ведется работа по сбору разрешительной документации, одновременно приступили к подготовке проектной документации, формируется список возможных участников строительно-монтажных работ для подготовки к конкурсным процедурам.

«Согласно предварительному графику Фонда, до конца сентября этого года мы хотим провести тендер по выбору генерального подрядчика. К началу октября планируем получить разрешение на строительство и приступить непосредственно к возведению объекта. Сдача образовательного комплекса намечена на август 2019 года, чтобы уже 1 сентября 2019 года школа смогла открыть свои двери для детей», — отметила Ирина Белянова.

Генеральный проектировщик провел презентацию архитектурно-градостроительных решений комплекса. В его основе образовательная концепция, которая подразумевает не просто обучение детей, а создание площадки для успешного социального старта выпускников. При этом в основе — предоставление равных возможностей достижения социального успеха как для детей из приемных, так и из обычных семей.

Образовательный комплекс расположится на участке более 20 га по Байкальскому тракту. Там будут возведены учебные здания, которые формируются, исходя из трехступенчатой системы образования: дошкольного, начальной школы (с 1 по 6 класс) и старшей школы (7−11 классы). Помимо зданий, оснащенных спортивными залами, бассейнами, предусмотрены зоны рекреации, а также устройство поселкового комплекса с одноквартирными жилыми домами, в которых будут проживать семьи с приемными детьми.

Проектирование и строительство идет за счет средств благотворительного фонда. После возведения комплекса, он будет передан в региональную собственность. Усилиями областных министерств и ведомств сейчас ведется работа по организации подведения всех необходимых коммуникаций непосредственно к границам участка.

Как отметил заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов, проект «Умной школы» важен с точки зрения самой идеологии, эта идея уникальна. Кроме того, сам факт строительства нового образовательного учреждения на территории субъекта за счет внебюджетных средств дает возможность получить в Иркутской области объект образования европейского уровня.