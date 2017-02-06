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13:36 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Строительство «Умной школы» могут завершить в августе 2019 года

Эскиз проекта планировки образовательного учреждения представлен на президиуме Градостроительного совета.

Эскиз проекта планировки образовательного комплекса «Умная школа» представили на президиуме Градостроительного совета при губернаторе Иркутской области, который состоялся накануне в правительстве региона. Как рассказала президент благотворительного фонда «Новый дом» Ирина Белянова, строительство образовательного комплекса планируют завершить в августе 2019 года. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

По словам президента благотворительного фонда «Новый дом» Ирины Беляновой, сейчас завершается доработка эскизного проекта комплекса, ведется работа по сбору разрешительной документации, одновременно приступили к подготовке проектной документации, формируется список возможных участников строительно-монтажных работ для подготовки к конкурсным процедурам.

«Согласно предварительному графику Фонда, до конца сентября этого года мы хотим провести тендер по выбору генерального подрядчика. К началу октября планируем получить разрешение на строительство и приступить непосредственно к возведению объекта. Сдача образовательного комплекса намечена на август 2019 года, чтобы уже 1 сентября 2019 года школа смогла открыть свои двери для детей», — отметила Ирина Белянова.

Генеральный проектировщик провел презентацию архитектурно-градостроительных решений комплекса. В его основе образовательная концепция, которая подразумевает не просто обучение детей, а создание площадки для успешного социального старта выпускников. При этом в основе — предоставление равных возможностей достижения социального успеха как для детей из приемных, так и из обычных семей.

Образовательный комплекс расположится на участке более 20 га по Байкальскому тракту. Там будут возведены учебные здания, которые формируются, исходя из трехступенчатой системы образования: дошкольного, начальной школы (с 1 по 6 класс) и старшей школы (7−11 классы). Помимо зданий, оснащенных спортивными залами, бассейнами, предусмотрены зоны рекреации, а также устройство поселкового комплекса с одноквартирными жилыми домами, в которых будут проживать семьи с приемными детьми.

Проектирование и строительство идет за счет средств благотворительного фонда. После возведения комплекса, он будет передан в региональную собственность. Усилиями областных министерств и ведомств сейчас ведется работа по организации подведения всех необходимых коммуникаций непосредственно к границам участка.

Как отметил заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов, проект «Умной школы» важен с точки зрения самой идеологии, эта идея уникальна. Кроме того, сам факт строительства нового образовательного учреждения на территории субъекта за счет внебюджетных средств дает возможность получить в Иркутской области объект образования европейского уровня.

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