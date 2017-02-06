С 17 февраля в Ростове изменится расписание вечерней городской электрички
С 17 февраля расписание вечерней «Городской электрички», которая ходит по пятницам, будет изменено. Об этом сообщает портал
С 17 февраля расписание вечерней «Городской электрички», которая ходит по пятницам, будет изменено. Об этом сообщает портал
Так отправление поезда от Пригородного железнодорожного вокзала будет происходить в 15 часов 31 минуту, вместо 17 часов. Прибытие на конечную станцию Кизитеринка запланировано на 16 часов 4 минуты, вместо 17 часов 40 минут. Добавим, у этой электрички отменят остановки
Затем она отправится от станции Кизитеринка в 17 часов 16 минут, вместо 18 часов 2 минут и прибудет на