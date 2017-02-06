Из Волгограда возобновятся прямые авиарейсы в Стамбул

Правда, при этом сменился перевозчик выполняющий рейс — взамен работавшего на маршруте «Руслайна» допуск к выполнению авиарейсов из Волгограда в Стамбул и обратно получила авиакомпания «Северный ветер». Эта же компания будет обслуживать авиамаршруты в Стамбул из Казани, Омска, Самары, Уфы и Челябинска.

Предполагается, что самолеты «Северного ветра» будет летать из Волгограда в Турцию в весенне-летний период два раза в неделю.