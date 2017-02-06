Из Волгограда возобновятся прямые авиарейсы в Стамбул
Из международного аэропорта Волгограда возобновится авиационное сообщение со Стамбулом. Соответствующее решение на днях было принято Федеральным агентством воздушного транспорта.
Из международного аэропорта Волгограда возобновится авиационное сообщение со Стамбулом. Соответствующее решение на днях было принято Федеральным агентством воздушного транспорта.
Правда, при этом сменился перевозчик выполняющий рейс — взамен работавшего на маршруте «Руслайна» допуск к выполнению авиарейсов из Волгограда в Стамбул и обратно получила авиакомпания «Северный ветер». Эта же компания будет обслуживать авиамаршруты в Стамбул из Казани, Омска, Самары, Уфы и Челябинска.
Предполагается, что самолеты «Северного ветра» будет летать из Волгограда в Турцию в