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13:41 (мск), источник: dostup1.ru

Аномальные холода прогнозируют челябинские синоптики до 11 февраля

Ощущение мороза усилит порывистый северный — северо-восточный ветер.

Источник: РИА "Новости"

Аномальные холода ожидаются в Челябинской области с 7 по 11 февраля — по предварительным данным, в утренние часы столбики термометров опустятся до минус 36 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из экстренного предупреждения Челябинского ЦГМС, 7 февраля в северных районах, 8—11 февраля на большей территории региона прогнозируется аномально холодная погода со среднесуточными температурами на семь и более градусов ниже климатической нормы.

Предстоящей ночью в регионе будет минус 20−25, при прояснении — до 30 градусов, на юге — 13−18. Днем во вторник, 7 февраля, ожидается 17−22 ниже нуля, на юге — на пять градусов выше. Ощущение мороза усилит порывистый северный — северо-восточный ветер.

В последующие сутки понижение температуры воздуха продолжится: ночью в среду прогнозируется минус 26−31, на юге — около 20 градусов, в четверг — 27−32, при прояснении — до минус 36, скорость ветра будет усиливаться — отдельные порывы могут достигать 16 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на 7 февраля будет минус 23−25, завтра днем — 17−19 градусов.

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