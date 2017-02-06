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13:22 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе для водителей настал «День жестянщика»

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе для водителей настал «День жестянщика». Ночью 6 января на столицу республики обрушился снегопад.

Обильные осадки не прекращаются до сих пор, соцсети переполнены сообщениями о ДТП. Среди причин отмечаются плохая видимость, колея, невнимательность водителей, нечищеные дороги.

Очевидцы в группе «БашДТП» «ВКонтакте» и Instagram делятся фотографиями и видео с места аварий.

В микрорайоне Черниковка столкнулись «Шевроле» и пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 249. Два легковых автомобиля не поделили дорогу на пересечении улиц Коммунистической и Аксакова.

На улице Губайдуллина образовался затор из-за перегородивших дорогу «НефАЗа» и грузовиков. Еще одно ДТП с участием двух иномарок зафиксировано на улице Набережной реки Уфы.

Еще утром на пересечении улиц Айской и Кирова столкнулись снегоуборочная спецмашина и легковой автомобиль. «Киа Рио» врезался в столб в районе остановки «Школьная».

На проспекте Октября рядом с колесом обозрения автомобиль вынесло на обочину. По улице А. Невского в сторону ул. Интернациональной красная иномарка догнала грузовик. На улице Российской столкнулись «Рено Логан» и «Пежо».

Поступает информация о пробках на трассе М-5 в сторону Уфы, автодороге Жилино — Уфа. Традиционно в микрорайоне Сипайлово фуры не могут осилить подъем — движение затруднено.

Как сообщало агентство «Башинформ» со ссылкой на МЧС, 6 января в республике будет идти обильный снегопад, на дорогах снежные заносы и ухудшение видимости.

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