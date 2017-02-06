Полиция Судака отреагировала на сообщение о пропаже подростка
Полиция Судака оперативно отреагировала на сообщение местного жителя о том, что его 13-летняя падчерица ушла из школы и домой не вернулась.
Полиция Судака оперативно отреагировала на сообщение местного жителя о том, что его 13-летняя падчерица ушла из школы и домой не вернулась.
Самостоятельно предпринятые родителями меры результатов не принесли, поэтому было решено обратиться в полицию за помощью. На место происшествия незамедлительно выехала
Полицейскими было установлено, что несовершеннолетняя на педагогическом и профилактическом учетах не состоит, из дома раннее не уходила. Семья девочки в поле зрения сотрудников социальных органов и служб не попадала.
Как выяснилось, девочка гуляла с друзьями по городу, затем незаметно вернулась домой, в то время как родители находились в отделе полиции. Стражи порядка нашли пропавшую школьницу по месту жительства и вернули родителям. Полицейские выяснили, что за время отсутствия девочки вне дома в отношении нее никаких противоправных деяний совершено не было.