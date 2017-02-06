Полиция Судака отреагировала на сообщение о пропаже подростка

Самостоятельно предпринятые родителями меры результатов не принесли, поэтому было решено обратиться в полицию за помощью. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Оперативный дежурный сразу же оповестил о происшествии сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних, наряды ГИБДД, участковых уполномоченных полиции, оперативников уголовного розыска. Полицейскими были изучены видеозаписи камер наблюдения, расположенные в городе, проверены места массового скопления молодежи — городской сад, набережная, площади, центральные улицы г. Судака, — рассказали в пресс-службе МВД по РК. В ходе проведения розыскных мероприятий также были отработаны территории дворов и подъездов по месту жительства и учебы разыскиваемой. Полиция провела беседы с родителями, классным руководителем о круге общения пропавшей девочки.

Полицейскими было установлено, что несовершеннолетняя на педагогическом и профилактическом учетах не состоит, из дома раннее не уходила. Семья девочки в поле зрения сотрудников социальных органов и служб не попадала.

Как выяснилось, девочка гуляла с друзьями по городу, затем незаметно вернулась домой, в то время как родители находились в отделе полиции. Стражи порядка нашли пропавшую школьницу по месту жительства и вернули родителям. Полицейские выяснили, что за время отсутствия девочки вне дома в отношении нее никаких противоправных деяний совершено не было.