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13:45 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Шоумен Максим Галкин побывал на присяге племянника в Воронежской области

Телеведущий отметил, что ему приятно видеть, как повышается престиж российской армии и что большинство юношей с готовностью отправляются к месту службы.

Телеведущий Максим Галкин посетил церемонию военной присяги своего племянника Никиты Галкина в Острогожском учебном центре по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы в субботу, 4 февраля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил замкомандира части по воспитательной работе Павел Третьяков в понедельник, 6 февраля.

Никита Галкин прибыл в острогожскую войсковую часть для прохождения срочной службы из Москвы.

— У меня замечательные впечатления от организации этого важного события. Рад, что племянник будет проходить срочную службу в части, где созданы прекрасные условия, где его научат мастерски управлять военной техникой. У нас в семье сильны военные традиции: отец и два деда были офицерами, мое детство прошло в войсковых частях, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» Максим Галкин.

Телеведущий отметил, что ему приятно видеть, как повышается престиж российской армии и что большинство юношей с готовностью отправляются к месту службы.

— Желаю ребятам, принявшим сегодня присягу, отслужить достойно, извлечь правильные уроки из этого опыта, возмужать и стать настоящими защитниками Отечества, — сказал Максим Галкин.

Для телеведущего стало неожиданностью, что Острогожск — родина выдающегося живописца Ивана Крамского. После присяги столичный гость познакомился с достопримечательностями старинного провинциального города.

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