В СГЭУ пройдет День российской науки

В СГЭУ и Сызранском филиале университета пройдут открытые лекции, круглые столы, мастер-классы, панельные дискуссии. Модераторами будут выступать не только профессора университета, но и эксперт-практики. Антон Ларионов, управляющий директор ООО «Новый город», официальный представитель инвестиционного холинга ФИНАМ в Самаре, проведет мастер-класс на тему: «Наука и бизнес: пути взаимодействия», Дмитрий Шерстнев, и. о. генерального директора АО НИИ «ЭКРАН», прочтет открытую лекцию по теме «Научные достижения и перспективы в области разработки радиотехнических систем специального и гражданского назначения». Профессор кафедры мировой экономики СГЭУ, д. э. н., Владимир Носков презентует свою книгу «Роль транспортной системы в расширении экономического пространства и устойчивом развитии Самарской области в условиях глобализации мировой экономики», ставшую лауреатом международного конкурса «Университетская книга 2015».

Профессор кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности СГЭУ, д. м. н., Наталья Лазарева проведет открытую лекцию-дискуссию на крайне актуальную в Год экологии тему: «Влияние экологических аварий и катастроф на здоровье населения». Студенческое научное общество СГЭУ наметило и свою программу, в которой будут дискуссии, интеллектуальные игры и конкурсы.

Самарский государственный экономический университет приглашает преподавателей и студентов вузов области, а также всех желающих принять участие в этом празднике всего научного сообщества. Ознакомиться с подробной программой Дня науки можно на сайте СГЭУ в разделе «Новости».