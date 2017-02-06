Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Хлоргексидин вызывает аллергию
США ответили на сообщения о 20 минутах беседы Трампа с Тимошенко
СМИ:"После развода Домогаров вскрыл себе вены"
Дима Билан поделился семейным снимком
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
В центре Москвы собаки растерзали жену известного диктора (видео)
После болезни умер знаменитый российский актер
Киев заявил о тысячах погибших на Донбассе - СМИ
"В Украину идут деньги": Киев о "раздражении" РФ
Нюша впервые рассказала о своем женихе
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
«Консервный ключ» для подлодок НАТО: СМИ о самолете Ил-38Н
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
20Ситуация на юго-востоке Украины
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
8Испанские демоны пробуждают весну
13:53 (мск), источник: Volga News

В СГЭУ пройдет День российской науки

8 февраля 2017 года в Самарском государственном экономическом университете состоится День российской науки.

В СГЭУ и Сызранском филиале университета пройдут открытые лекции, круглые столы, мастер-классы, панельные дискуссии. Модераторами будут выступать не только профессора университета, но и эксперт-практики. Антон Ларионов, управляющий директор ООО «Новый город», официальный представитель инвестиционного холинга ФИНАМ в Самаре, проведет мастер-класс на тему: «Наука и бизнес: пути взаимодействия», Дмитрий Шерстнев, и. о. генерального директора АО НИИ «ЭКРАН», прочтет открытую лекцию по теме «Научные достижения и перспективы в области разработки радиотехнических систем специального и гражданского назначения». Профессор кафедры мировой экономики СГЭУ, д. э. н., Владимир Носков презентует свою книгу «Роль транспортной системы в расширении экономического пространства и устойчивом развитии Самарской области в условиях глобализации мировой экономики», ставшую лауреатом международного конкурса «Университетская книга 2015».

Профессор кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности СГЭУ, д. м. н., Наталья Лазарева проведет открытую лекцию-дискуссию на крайне актуальную в Год экологии тему: «Влияние экологических аварий и катастроф на здоровье населения». Студенческое научное общество СГЭУ наметило и свою программу, в которой будут дискуссии, интеллектуальные игры и конкурсы.

Самарский государственный экономический университет приглашает преподавателей и студентов вузов области, а также всех желающих принять участие в этом празднике всего научного сообщества. Ознакомиться с подробной программой Дня науки можно на сайте СГЭУ в разделе «Новости».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Максим Соколов: "В регионе позитивная ситуация с подготовкой к ЧМ-2018"
Пермский край возглавит столичный чиновник Максим Решетников
Оклады россиян могут «привязать» к зарплате президента
Госдолг России превысил 11 триллионов рублей
Spiegel объяснил обложку с Трампом и головой статуи Свободы
Олбрайт беспокоит роль советника Бэннона в администрации Трампа
65 лет на троне: жизнь и правление Елизаветы II
Mail.Ru запускает конкурента BlaBlaCar
Спорт
Плюс Камерун — определились все участники Кубка конфедераций Сборная Камеруна стала последним участником футбольного Кубка конфедераций, который в июне и июле 2017 года пройдет в России
Авто
Презентация нового «Соляриса»: онлайн-трансляция В Москве прошла премьера нового поколения Hyundai Solaris. «Авто Mail.Ru» вел прямую трансляцию с этого мероприятия
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Все россияне получили право на бесплатную землю
Цена на новостройки Петербурга вырастет в 2017 году
В Петербурге появилось 45 новых улиц
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь