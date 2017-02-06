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13:26 (мск), источник: НТА-Приволжье

Еще одно предупреждение о возникновении ЧС в связи с морозами до -32 градусов объявлено в Нижегородской области

Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», 7—8 февраля на территории региона прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

По данным синоптиков, ночью и утром 7 февраля по Нижегородской области при прояснениях и в низких местах ожидается мороз −30…−32 градусов, 8 февраля температура воздуха составит -30 градусов.

В связи с неблагоприятными погодными условиями увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, на объектах и линиях энергосистем (в связи с их перегрузкой).

Кроме этого, прогнозируется увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования.

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