Еще одно предупреждение о возникновении ЧС в связи с морозами до -32 градусов объявлено в Нижегородской области

По данным синоптиков, ночью и утром 7 февраля по Нижегородской области при прояснениях и в низких местах ожидается мороз −30…−32 градусов, 8 февраля температура воздуха составит -30 градусов.

В связи с неблагоприятными погодными условиями увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, на объектах и линиях энергосистем (в связи с их перегрузкой).

Кроме этого, прогнозируется увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования.