В Украине объявлено штормовое предупреждение
В Украине объявлено штормовое предупреждение, на западе страны сохраняется значительный уровень лавинной опасности и угроза оползней снега на дороги.
В Украине объявлено штормовое предупреждение, на западе страны сохраняется значительный уровень лавинной опасности и угроза оползней снега на дороги.
Об этом сообщает
Отмечается, что 6 февраля на реках бассейнов Прута и Серет, а также 7 февраля на реке Днестр ожидается подъем уровней воды.
«Внимание! Штормовое предупреждение! 6 февраля на реках бассейнов Прута и Серет ожидается дальнейшее повышение уровней воды на 0.2 — 0.7 м над фактическими уровнями по состоянию на 8:00 4 февраля, разрушения ледового покрова, ледоход, на отдельных участках возможно образование заторов льда с дополнительным подъемом уровней воды на 0,5 — 1,0 м без угрозы негативных последствий. 7 февраля в связи с формированием паводка на реке Днестр на участке
Отмечается, что в понедельник в горах Закарпатской области сохраняется высокий (4-й) уровень лавинной опасности, а в горах
В Закарпатской области также существует угроза оползней снега на дороги.
Как сообщал «Обозреватель», 6 февраля снегопад остановил Киев, на дорогах массовые ДТП и жуткие пробки.
Синоптики пообещали, что Киев еще больше засыплет снегом.