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13:29 (мск), источник: Обозреватель

В Украине объявлено штормовое предупреждение

В Украине объявлено штормовое предупреждение, на западе страны сохраняется значительный уровень лавинной опасности и угроза оползней снега на дороги.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Отмечается, что 6 февраля на реках бассейнов Прута и Серет, а также 7 февраля на реке Днестр ожидается подъем уровней воды.

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«Внимание! Штормовое предупреждение! 6 февраля на реках бассейнов Прута и Серет ожидается дальнейшее повышение уровней воды на 0.2 — 0.7 м над фактическими уровнями по состоянию на 8:00 4 февраля, разрушения ледового покрова, ледоход, на отдельных участках возможно образование заторов льда с дополнительным подъемом уровней воды на 0,5 — 1,0 м без угрозы негативных последствий. 7 февраля в связи с формированием паводка на реке Днестр на участке Галич-Залещики ожидается подъем уровней воды на 0,3 — 1,0 м над уровнями на 8:00 4 февраля, дальнейшее ослабление ледового покрова, местами его разрушения, ледоход, при этом возможно формирование заторов льда с дополнительным подъемом уровней воды на 1 — 2 м, без угрозы негативных последствий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в понедельник в горах Закарпатской области сохраняется высокий (4-й) уровень лавинной опасности, а в горах Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительный (3-й) уровень лавинной опасности.

В Закарпатской области также существует угроза оползней снега на дороги.

Как сообщал «Обозреватель», 6 февраля снегопад остановил Киев, на дорогах массовые ДТП и жуткие пробки.

Синоптики пообещали, что Киев еще больше засыплет снегом.

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