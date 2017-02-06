МЧС предупредило москвичей о морозах до 27 градусов в ночь на вторник

«По информации ФГБУ “Центральное УГМС”, с 22.00 6 февраля до 10.00 7 февраля в городе Москве (включая ТиНАО) ожидается понижение температуры воздуха. Температура воздуха ночью в Москве может упасть до минус 25−27 градусов», — говорится в сообщении.

Спасательное ведомство предупреждает, что в условиях низких температур повышается вероятность увеличения числа ДТП и случаев обморожения среди населения. МЧС рекомендует москвичам, по возможности, воздержаться от продолжительного пребывания на улице, а также надевать теплую одежду и обувь.

Водителям рекомендуется в морозы отказаться от дальних поездок, быть предельно осторожными и внимательными на автодорогах, а также соблюдать скоростной режим.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили РИА Новости, что первая половина недели в столичном регионе отметится холодами, температура опустится до минус 25 градусов, но, начиная с четверга, в столице начнет теплеть.