Крыши большинства домов в Новосибирской области очищены от наледи
Очистка крыш в регионе проводится после обрушения конного манежа под Новосибирском, в результате которого погибли два человека.
Очистка крыш в регионе проводится после обрушения конного манежа под Новосибирском, в результате которого погибли два человека.
НОВОСИБИРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Большинство зданий в Новосибирской области очищены от снега. Масштабное обследование и очистка крыш в регионе проводятся после трагического случая с обрушением конного манежа под Новосибирском и призваны предотвратить ЧП
«Все 30 районов и четыре городских округа завершили работы по снижению снеговой нагрузки на объектах
По данным МЧС, поступившим к спасателям из единых
Как сообщалось ранее, решение обследовать кровли зданий и сооружений на предмет большого скопления снега было принято 20 января на экстренном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций правительства Новосибирской области. Ему предшествовал трагический инцидент: 19 января в пригороде Новосибирска, предположительно, под тяжестью снега обрушилась крыша конного клуба. В результате погибла 15-летняя воспитанница клуба и 45-летний тренер, три человека были госпитализированы. По факту произошедшего СК возбудил и расследует уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».