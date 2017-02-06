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16:11 (мск), источник: Интерфакс

Главного раввина Сочи собрались депортировать из РФ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU — Депортация грозит главному раввину Сочи Ари Эделькопфу.

Как сообщил он на своей странице в соцсети, основанием стал подпункт 1 пункта 1 статьи 7 закона «О правовом положении иностранных граждан в России» (выступление за насильственное изменение основ конституционного строя России, создание иными действиями угрозы безопасности РФ или ее граждан).

«То есть своими действиями мы создаем угрозу безопасности РФ. Это непростое испытание свыше. Но я доверяю Всевышнему и уверен, что, с Божьей помощью, все будет хорошо», — написал раввин.

Он не пояснил, в чем конкретно его обвиняют и за что именно.

В свою очередь глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин, комментируя ситуацию, заявил, что Эделькопфа за 16 лет пребывания в Сочи интересовало только одно — дать возможность сочинским евреям «жить полноценной еврейской жизнью», а когда в Сочи в 2014 году проходила Олимпиада, «благодаря еврейской общине сотни евреев — спортсменов и туристов — могли молиться и получать кошерное питание».

«Обвинение раввина Эделькопфа, как и недавнее обвинение раввина московской общины Среди Своих Йосефа Херсонского, в нарушении миграционного законодательства явно имеют одну общую основу — стремление излишне ретивых чиновников получить новые «звездочки» за проявленную активность в устранении якобы имеющих место «нарушений законности», — отметил Горин, которого цитирует в понедельник пресс-служба ФЕОР.

Подчеркнув, что подобные решения «дезориентируют еврейскую общину, вызывают серьезные опасения за будущее еврейских общин в стране», он выразил надежду на то, что, как и в случае с Херсонским, «это недоразумение разъяснится».

В 2003 году из России были депортированы раввин Ростова-на-Дону Эльяшив Каплун и раввин Хаим Фридман. В 2009 году — раввин Приморского края Исроэль Зильберштейн и раввин Ставропольского края Цви Хершквич, в 2013 году — ректор Международного еврейского института экономики, финансов и права раввин Александр Фейгин, в 2014 году — раввин Тулы Зеев Вагнер, а также была предпринята попытка депортации раввина Омска Ошера Кричевского. 27 января 2017 года раввин московской общины Среди Своих Й. Херсонский был задержан по обвинению в нарушении миграционного законодательства. Однако суд, прошедший 30 января, снял с него все обвинения.

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