В подъезде петербургской многоэтажки нашли артиллерийский снаряд

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, снаряд лежал возле мусоропровода между пятым и шестым этажами. Страшную находку обнаружили местные жители, они же и обратились в ОМОН.

Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место происшествия. Когда стало ясно, что очевидцы не ошиблись и лестничной клетке действительно лежит снаряд, было принято решение об эвакуации жителей трех подъездов.

Взрывотехники быстро выяснили, что 57-миллиметровый артиллерийский снаряд является учебным и не представляет опасности для граждан. Сейчас боеприпас передали полицейским для дальнейшего уничтожения.