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14:56 (мск), источник: "Российская газета"

В подъезде петербургской многоэтажки нашли артиллерийский снаряд

В Петербурге жильцов многоэтажки по улице Симонова эвакуировали из-за найденного в подъезде артиллерийского снаряда.

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Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, снаряд лежал возле мусоропровода между пятым и шестым этажами. Страшную находку обнаружили местные жители, они же и обратились в ОМОН.

Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место происшествия. Когда стало ясно, что очевидцы не ошиблись и лестничной клетке действительно лежит снаряд, было принято решение об эвакуации жителей трех подъездов.

Взрывотехники быстро выяснили, что 57-миллиметровый артиллерийский снаряд является учебным и не представляет опасности для граждан. Сейчас боеприпас передали полицейским для дальнейшего уничтожения.

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