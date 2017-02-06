В подъезде петербургской многоэтажки нашли артиллерийский снаряд
В Петербурге жильцов многоэтажки по улице Симонова эвакуировали
В Петербурге жильцов многоэтажки по улице Симонова эвакуировали
Как сообщает
Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место происшествия. Когда стало ясно, что очевидцы не ошиблись и лестничной клетке действительно лежит снаряд, было принято решение об эвакуации жителей трех подъездов.
Взрывотехники быстро выяснили, что 57-миллиметровый артиллерийский снаряд является учебным и не представляет опасности для граждан. Сейчас боеприпас передали полицейским для дальнейшего уничтожения.