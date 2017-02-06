Кишиневское кладбище расширят до Гратиешт

Боцан предложила изменить регламент и расшить территорию кладбища на 2 гектара. На данный момент общая площадь кладбища составляет 103 га.

Использовать для захоронения старые могилы не лучшая идея, поскольку памятники, установленные на кладбище, не так легко сносить.

Стоит отметить, что в среднем в Кишиневе ежегодно уходят из жизни 5 тысяч человек. Больше всего похорон происходит на кладбище Святого Лазаря, которое также является самым молодым кладбищем столицы, ему всего 54 года.

В свою очередь Дорин Киртоакэ отметил, что стоит искать другие выходы из сложившейся ситуации и избежать расширения территории.

Кладбище Святого Лазаря также считается самым большим в Европе.