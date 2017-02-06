Увидеть и умереть: составлен список красивейших городов мира
Если вы не успели побывать в
Если вы не успели побывать в
Помимо известных своим историческим и эстетическим великолепием Венеции, Праги, Лондона,
Однако не стоит забывать, что крупнейший турецкий город
Издание рекомендует посетить «российское окно в Европу», Санкт-Петербург.
Он сочетает в себе «великолепие Зимнего дворца, храм Спаса на Крови, Собора казанской иконы Божией Матери с более привычными чудесами Гостиного двора, крупнейшего и старейшего торгового комплекса, расположенного в здании XVIII века, а также достопримечательности Васильевского остров».
Традиционно среди рекомендуемых городов указана российская столица, в которой привлекательна «спорная жестокая красота архитектуры советской эпохи».
В частности, имеются в виду сталинские высотки, выстроенные после Великой отечественной войны.
«Там находится умопомрачительная Красная площадь, связывающая Кремль, «психоделические купола» храма Василия Блаженного и крыши ГУМа.
Кроме того, достойным внимания туристов издание также считает узбекский город Хиву. Окруженный мощными стенами исторический внутренний город Хивы — жемчужина Хорезмского оазиса — объявлен ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия. Путешественники, побывавшие в этом городе, описывают его как один из самых увлекательных городов для иностранных туристов в Центральной Азии.
В списке красивейших городов оказался британский Бат. Главный город графства Сомерсет на реке Эйвон в античности был знаменит целебными источниками. Памятники эпохи классицизма также внесены в список Всемирного наследия. Наиболее впечатляющие здания в городе — два грандиозных манежа «Королевский полумесяц» и Батский цирк.
The Telegraph также рекомендует посетить японский Киото, эстонский Таллин, индийский «голубой город» Джодхпур и колумбийскую Картахену на берегу Карибского моря.
Отметим, что Петербург и Москва традиционно фигурируют в подобных подборках британского издания. В прошлом году Telegraph Travel составил список мест в Европе, которые обязательно должен посетить каждый. В него вошли московская Красная площадь и питерский Эрмитаж. Про главную площадь России говорилось, что она
Говоря об Эрмитаже, британцы подчеркнули, что на осмотр всех экспонатов музея потребуется 11 лет, но главным образом картинную галерею стоит посетить ради работ Леонардо да Винчи, Пикассо и Рембрандта.