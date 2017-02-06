Увидеть и умереть: составлен список красивейших городов мира

Помимо известных своим историческим и эстетическим великолепием Венеции, Праги, Лондона, Сан-Франциско и Рио-де-Жанейро, издание предлагает обратить внимание на, например, Стамбул, переживающий снижение любопытства со стороны туристов из-за тревожных трагических событий, происходящих с городом в последний год.

Однако не стоит забывать, что крупнейший турецкий город когда-то был столицей Римской, Византийской, Латинской и Османской империй, и сохранил былое великолепие сквозь века. Разделенный Босфорским проливом, Стамбул двуликий: европейская (основная) часть города — центр туризма и культурной жизни во главе с районом Султанахмет, где находится и одноименная мечеть. В азиатской, более тихой части особенно приятно прогуливаться по старинным извилистым улицам, пахнущим свежей выпечкой, мимо лавок торговцев тканей и различных мастерских.

Он сочетает в себе «великолепие Зимнего дворца, храм Спаса на Крови, Собора казанской иконы Божией Матери с более привычными чудесами Гостиного двора, крупнейшего и старейшего торгового комплекса, расположенного в здании XVIII века, а также достопримечательности Васильевского остров».

Кроме того, достойным внимания туристов издание также считает узбекский город Хиву. Окруженный мощными стенами исторический внутренний город Хивы — жемчужина Хорезмского оазиса — объявлен ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия. Путешественники, побывавшие в этом городе, описывают его как один из самых увлекательных городов для иностранных туристов в Центральной Азии.

В списке красивейших городов оказался британский Бат. Главный город графства Сомерсет на реке Эйвон в античности был знаменит целебными источниками. Памятники эпохи классицизма также внесены в список Всемирного наследия. Наиболее впечатляющие здания в городе — два грандиозных манежа «Королевский полумесяц» и Батский цирк.

Отметим, что Петербург и Москва традиционно фигурируют в подобных подборках британского издания. В прошлом году Telegraph Travel составил список мест в Европе, которые обязательно должен посетить каждый. В него вошли московская Красная площадь и питерский Эрмитаж. Про главную площадь России говорилось, что она когда-то была местом казней и советских военных парадов, ради которых были снесены два собора, а сейчас здесь находится мавзолей Ленина.

Говоря об Эрмитаже, британцы подчеркнули, что на осмотр всех экспонатов музея потребуется 11 лет, но главным образом картинную галерею стоит посетить ради работ Леонардо да Винчи, Пикассо и Рембрандта.