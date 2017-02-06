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20:48 (мск), источник: Моя Планета

Увидеть и умереть: составлен список красивейших городов мира

Если вы не успели побывать в Рио-де-Жанейро, поспешите. Остановитесь в Дубровнике: там снимали улицы Королевской гавани — столицы Вестероса из «Игры Престолов». Еще можете прогуляться по площадям Санкт-Петербурга и Москвы, или по холмам Эдинбурга. Специально для вас The Telegraph подобрал самые красивые города.

Источник: AP 2016

Помимо известных своим историческим и эстетическим великолепием Венеции, Праги, Лондона, Сан-Франциско и Рио-де-Жанейро, издание предлагает обратить внимание на, например, Стамбул, переживающий снижение любопытства со стороны туристов из-за тревожных трагических событий, происходящих с городом в последний год.

Стамбул | Источник: Reuters

Однако не стоит забывать, что крупнейший турецкий город когда-то был столицей Римской, Византийской, Латинской и Османской империй, и сохранил былое великолепие сквозь века. Разделенный Босфорским проливом, Стамбул двуликий: европейская (основная) часть города — центр туризма и культурной жизни во главе с районом Султанахмет, где находится и одноименная мечеть. В азиатской, более тихой части особенно приятно прогуливаться по старинным извилистым улицам, пахнущим свежей выпечкой, мимо лавок торговцев тканей и различных мастерских.

Издание рекомендует посетить «российское окно в Европу», Санкт-Петербург.
Санкт-Петербург | Источник: РИА

Он сочетает в себе «великолепие Зимнего дворца, храм Спаса на Крови, Собора казанской иконы Божией Матери с более привычными чудесами Гостиного двора, крупнейшего и старейшего торгового комплекса, расположенного в здании XVIII века, а также достопримечательности Васильевского остров».

Традиционно среди рекомендуемых городов указана российская столица, в которой привлекательна «спорная жестокая красота архитектуры советской эпохи».

В частности, имеются в виду сталинские высотки, выстроенные после Великой отечественной войны.

Москва | Источник: РИА "Новости"

«Там находится умопомрачительная Красная площадь, связывающая Кремль, «психоделические купола» храма Василия Блаженного и крыши ГУМа.

Кроме того, достойным внимания туристов издание также считает узбекский город Хиву. Окруженный мощными стенами исторический внутренний город Хивы — жемчужина Хорезмского оазиса — объявлен ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия. Путешественники, побывавшие в этом городе, описывают его как один из самых увлекательных городов для иностранных туристов в Центральной Азии.

Хива | Источник: РИА "Новости"

В списке красивейших городов оказался британский Бат. Главный город графства Сомерсет на реке Эйвон в античности был знаменит целебными источниками. Памятники эпохи классицизма также внесены в список Всемирного наследия. Наиболее впечатляющие здания в городе — два грандиозных манежа «Королевский полумесяц» и Батский цирк.

The Telegraph также рекомендует посетить японский Киото, эстонский Таллин, индийский «голубой город» Джодхпур и колумбийскую Картахену на берегу Карибского моря.
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Отметим, что Петербург и Москва традиционно фигурируют в подобных подборках британского издания. В прошлом году Telegraph Travel составил список мест в Европе, которые обязательно должен посетить каждый. В него вошли московская Красная площадь и питерский Эрмитаж. Про главную площадь России говорилось, что она когда-то была местом казней и советских военных парадов, ради которых были снесены два собора, а сейчас здесь находится мавзолей Ленина.

Говоря об Эрмитаже, британцы подчеркнули, что на осмотр всех экспонатов музея потребуется 11 лет, но главным образом картинную галерею стоит посетить ради работ Леонардо да Винчи, Пикассо и Рембрандта.

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