В Казани сохраняется морозная погода

Так, ночью столбики термометров в Казани опустятся до 17−19, при прояснениях — до 22 градусов ниже нуля. Ветер будет северный, умеренный.

Днем 7 февраля будет 15−17 градусов мороза. Ветер северо-восточный, умеренный. В ночные и дневные часы пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.