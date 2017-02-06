В Казани сохраняется морозная погода
(Город Казань KZN.RU, 6 февраля). В Татарстане и его столице сохраняется облачная, с прояснениями, морозная погода.
(Город Казань KZN.RU, 6 февраля). В Татарстане и его столице сохраняется облачная, с прояснениями, морозная погода.
Так, ночью столбики термометров в Казани опустятся до 17−19, при прояснениях — до 22 градусов ниже нуля. Ветер будет северный, умеренный.
Днем 7 февраля будет 15−17 градусов мороза. Ветер
В целом по Татарстану в среду, 8 февраля, погода также ожидается облачной, с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ветер северный,