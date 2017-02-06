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15:12 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани сохраняется морозная погода

(Город Казань KZN.RU, 6 февраля). В Татарстане и его столице сохраняется облачная, с прояснениями, морозная погода.

Так, ночью столбики термометров в Казани опустятся до 17−19, при прояснениях — до 22 градусов ниже нуля. Ветер будет северный, умеренный.

Днем 7 февраля будет 15−17 градусов мороза. Ветер северо-восточный, умеренный. В ночные и дневные часы пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.

В целом по Татарстану в среду, 8 февраля, погода также ожидается облачной, с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ветер северный, северо-западный, умеренный. Минимальная температура воздуха ночью составит 22−27 градусов мороза, при прояснениях до минус 32 градусов. Максимальная температура воздуха днем — 15−20 градусов ниже нуля, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ. На дорогах гололедица.

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